क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

Indian Railways: अमृत भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक व्यक्ति डिस्पोजेबल खाने के कंटेनर धो रहा है और दावा किया गया कि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है. कांग्रेस नेता श्रीनिवास बी.वी. ने इस वीडियो को शेयर कर रेलवे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 07:19 AM IST
क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

Amrit Bharat Express: ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन में इस्तेमाल किए गए डिस्पोजेबल खाने के डिब्बों को धोकर दोबारा इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो अमृत भारत एक्सप्रेस (16601) का बताया जा रहा है. कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में रेलवे मंत्री को घेरते हुए लिखा, “पूरा किराया जनता से वसूलते हैं और ये शर्मनाक हरकत… आपको शर्म आनी चाहिए.” इस वीडियो ने ट्रेन में मिलने वाले खाने की साफ-सफाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या रेलवे मंत्रालय ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी?

रेलवे की तरफ से शुरू में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने तुरंत इस मामले पर कार्रवाई की. IRCTC ने बताया कि संबंधित वेंडर की पहचान कर ली गई है और उसे तुरंत हटा दिया गया है. साथ ही वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है और भारी जुर्माना भी लगाया गया है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

सोशल मीडिया पर जनता ने क्यों जताया गुस्सा और चिंता?

वीडियो के वायरल होते ही यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स में गुस्सा फैल गया. लोगों ने इसे यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया. कुछ ने तीसरे एसी कोच में भीड़भाड़ और सफाई को लेकर भी शिकायत की. एक यूज़र ने लिखा, “रेलवे यात्रियों से पूरा किराया लेता है लेकिन स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ऐसा रवैया बेहद शर्मनाक है.” वहीं, दूसरे ने कहा, “ये पहली बार नहीं हुआ, हमें और समाज को अपनी सोच बदलनी होगी.”

 

 

क्या वाकई दोबारा इस्तेमाल हो रहे थे डिस्पोजेबल कंटेनर? PIB ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने फैक्ट चेक जारी किया. PIB ने बताया कि यह वीडियो भ्रामक है. वीडियो में दिख रहे कंटेनर यात्रियों को परोसे जाने से पहले नहीं, बल्कि डिस्पोजल से पहले साफ किए जा रहे थे. यानी यात्रियों को दोबारा इस्तेमाल किया गया बर्तन नहीं दिया गया था. हालांकि, इस पोस्ट पर भी कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि अगर खाने के लिए डिस्पोजल इस्तेमाल कर लिया गया तो उसे डिस्पोज करने से पहले क्यों साफ किए जा रहे हैं? 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

