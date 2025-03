Indian Railways: चलती ट्रेन से बाहर कचरा फेंकता हुआ पकड़ा गया रेलवे कर्मचारी, फिर भी दिखाता रहा अकड़

Indian Railways Video Viral: भारतीय रेलवे यात्रियों से अनुरोध करता है कि कूड़ा-करकट ट्रेन से बाहर न फेंके, बल्कि ट्रेन के अंदर मौजूद डस्टबिन का यूज करें. कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें कुछ यात्री इसका पालन नहीं करते और ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हैं. हालांकि, जब ट्रेन का स्टाफ ही ऐसा करने लग जाए तो यह चौंकाने वाली बात होती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देखकर रेलवे कर्मचारी की काफी आलोचना कर रहे हैं. वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेलवे कर्मचारी चलती हुई ट्रेन का दरवाजा खोलकर बोगी के डस्टबिन में पड़े कचरे को बाहर की तरफ फेंक रहा है.

ट्रेन के भीतर का वीडियो हुआ वायरल

चौंकाने वाली बात यह है कि एक शख्स इस घटना का वीडियो बना रहा है और पीछे से कह रहा है कि ट्रेन का स्टाफ कचरे को चलती ट्रेन से बाहर फेंक रहा है तो आम जनता क्या करेगी? एक्स अकाउंट पर @theskindoctor13 नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और कैप्शन दिया. उसने लिखा, "उसे पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और लोग उसे बुरा-भला कह रहे हैं, फिर भी यह सब इस कथित रेलवे कर्मचारी को रोकने के लिए काफी नहीं था. यह अहंकार और आत्मविश्वास कहां से आता है?" सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया तुरंत ही वायरल हो गया.

