राजधानी एक्सप्रेस में बिना शर्ट, हथकड़ी में बंधा दिखा ‘पैसेंजर’, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow12904035
Hindi Newsजरा हटके

राजधानी एक्सप्रेस में बिना शर्ट, हथकड़ी में बंधा दिखा ‘पैसेंजर’, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप

Indian Railway Viral Post: राजधानी एक्सप्रेस में बिना शर्ट, हथकड़ी में बंधा एक यात्री देखकर यात्री हैरान रह गए. तस्वीर रेडिट पर वायरल हुई और 3500 से ज्यादा लाइक्स मिले. दो फोटो में दिखा कि शख्स कभी मौजूद है तो कभी गायब. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वह अपराधी हो सकता है पर पुष्टि नहीं हुई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजधानी एक्सप्रेस में बिना शर्ट, हथकड़ी में बंधा दिखा ‘पैसेंजर’, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप

Indian Railway: भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेवा मानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस इस बार अपने आराम या रफ्तार की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब नजारे के वजह सुर्खियों में है. दरअसल ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर को हथकड़ियों से सीट से बांधा हुआ देखा गया. तस्वीर सबसे पहले रेडिट पर पोस्ट की गई और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह शख्स कोई अपराधी हो सकता है, लेकिन बिना पुलिस सुरक्षा के ऐसे सफर पर होना कई सवाल खड़े कर रहा है.

वायरल पोस्ट पर हजारों लाइक्स और चर्चाएं

रेडिट पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में एक पैसेंजर को ट्रेन की अपर बर्थ पर हथकड़ी में जकड़ा हुआ दिखाया गया. पोस्ट को सिर्फ 18 घंटे में 3500 से ज्यादा लाइक्स मिल गए और 500 से अधिक लोगों ने कमेंट कर अलग-अलग लोग इसे शेयर किए है. लोगों ने फोटो को ध्यान से देखा और सवाल उठाए कि आखिर यह शख्स कौन है और इसे इस तरह क्यों बांधा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तस्वीरों ने बढ़ाया रहस्य

वायरल पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर की गई हैं. पहली फोटो में यात्री हथकड़ी में बंधा हुआ ऊपरी बर्थ पर लेटा दिखता है, लेकिन उसका चेहरा पीछे की ओर है जिससे पहचान मुश्किल हो रही है. दूसरी तस्वीर में वह शख्स नजर नहीं आता, केवल हथकड़ी सीट के किनारे लटकती दिखती है. इन तस्वीरों ने घटना को और रहस्यमय बना दिया और लोगों को हैरान कर दिया.

 

Travelling in Rajdhani and a shirtless guy is handcuffed to his bed
byu/tea_pot34 inindianrailways

नेटिज़न्स के अटकलें और सवाल

सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ का मानना है कि वह कोई आरोपी हो सकता है, जबकि कुछ ने उसे कुख्यात अपराधी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है आप किसी आरोपी के साथ सफर कर रहे हैं." वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, "ओह माय गॉड... पुलिस उसे जेल ले जा रही है." हालांकि अभी तक रेलवे या किसी अधिकारी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

indian railwayRajdhani Expressviral post

Trending news

स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
;