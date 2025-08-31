राजधानी एक्सप्रेस में बिना शर्ट, हथकड़ी में बंधा दिखा ‘पैसेंजर’, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप

Indian Railway: भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेवा मानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस इस बार अपने आराम या रफ्तार की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब नजारे के वजह सुर्खियों में है. दरअसल ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर को हथकड़ियों से सीट से बांधा हुआ देखा गया. तस्वीर सबसे पहले रेडिट पर पोस्ट की गई और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह शख्स कोई अपराधी हो सकता है, लेकिन बिना पुलिस सुरक्षा के ऐसे सफर पर होना कई सवाल खड़े कर रहा है.

वायरल पोस्ट पर हजारों लाइक्स और चर्चाएं

रेडिट पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में एक पैसेंजर को ट्रेन की अपर बर्थ पर हथकड़ी में जकड़ा हुआ दिखाया गया. पोस्ट को सिर्फ 18 घंटे में 3500 से ज्यादा लाइक्स मिल गए और 500 से अधिक लोगों ने कमेंट कर अलग-अलग लोग इसे शेयर किए है. लोगों ने फोटो को ध्यान से देखा और सवाल उठाए कि आखिर यह शख्स कौन है और इसे इस तरह क्यों बांधा गया है.

तस्वीरों ने बढ़ाया रहस्य

वायरल पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर की गई हैं. पहली फोटो में यात्री हथकड़ी में बंधा हुआ ऊपरी बर्थ पर लेटा दिखता है, लेकिन उसका चेहरा पीछे की ओर है जिससे पहचान मुश्किल हो रही है. दूसरी तस्वीर में वह शख्स नजर नहीं आता, केवल हथकड़ी सीट के किनारे लटकती दिखती है. इन तस्वीरों ने घटना को और रहस्यमय बना दिया और लोगों को हैरान कर दिया.

नेटिज़न्स के अटकलें और सवाल

सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ का मानना है कि वह कोई आरोपी हो सकता है, जबकि कुछ ने उसे कुख्यात अपराधी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है आप किसी आरोपी के साथ सफर कर रहे हैं." वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, "ओह माय गॉड... पुलिस उसे जेल ले जा रही है." हालांकि अभी तक रेलवे या किसी अधिकारी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.