अभी कुछ दिनों पहले किसी रेलवे स्टाफ ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. इस कोच की तस्वीरें या वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं तो लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि यह कोई एआई से बनाई गई तस्वीर है, लेकिन वास्तव में ये भारतीय रेलवे की खास व्यवस्था का हिस्सा हैं. लोगों का कहना है कि जहां आम यात्री ट्रेन के एक छोटे से डिब्बे में सफर करते हैं, वहीं रेलवे के कुछ कर्मचारी ऐसे कोच में रहते हैं जो पूरी तरह एक छोटे घर की तरह तैयार किए जाते हैं.