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बेड, सोफा से लेकर मॉड्यूलर किचन तक... इस भारतीय ट्रेन में हैं 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं; देखें Video

Indian Railways Special Train: भारत में एक ऐसी खास ट्रेन भी चलती है, जिसके डिब्बे किसी लग्जरी घर से कम नहीं लगते. इसमें सोने के लिए बेड, बैठने के लिए सोफा, खाना बनाने के लिए किचन, सामान रखने के लिए फ्रिज, पानी के लिए आरओ और आराम के लिए एसी-कूलर जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं. यह ट्रेन रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ के लिए इस्तेमाल की जाती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:21 AM IST
बेड, सोफा से लेकर मॉड्यूलर किचन तक... इस भारतीय ट्रेन में हैं 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं; देखें Video
Image Credit: Image credit: instagram/@life_with_rail2023

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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