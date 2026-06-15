Indian Railways Special Train: भारत में ट्रेन सफर को लेकर लोगों के मन में हमेशा एक अलग ही अनुभव जुड़ा होता है. कोई सामान्य पैसेंजर ट्रेन से सफर करता है तो कोई राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की सुविधाओं का आनंद लेता है. समय के साथ भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई मॉडर्न ट्रेनें भी शुरू की हैं. इन ट्रेनों में लोगों के लिए खास सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो खुद एक चलते फिरते घर की तरह काम करती है? इस ट्रेन में ऐसी सुविधाएं हैं, जो आमतौर पर किसी घर में देखने को मिलती हैं. यहां सोने के लिए बेड, बैठने के लिए सोफा, खाना बनाने के लिए किचन और कई जरूरी सुविधाएं मौजूद होती हैं. सोशल मीडिया पर जब कभी इसकी तस्वीरें या वीडियो सामने आते हैं तो लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं.
जब लोग ऐसी सुविधाओं वाली ट्रेन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यह पैलेस ऑन व्हील्स जैसी कोई लग्जरी ट्रेन होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. यह ट्रेन दिखने में काफी सामान्य होती है, लेकिन इसके अंदर बने खास कोच इसे बेहद अलग बना देते हैं. दरअसल, यह ट्रेन रेलवे के उन कर्मचारियों के लिए तैयार की जाती है जो देशभर में रेलवे ट्रैक की देखभाल और मरम्मत का काम करते हैं. लंबे समय तक घर से दूर रहकर काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन कोच को तैयार किया जाता है.
रेलवे की पटरियों की देखभाल आसान काम नहीं होता. कई बार कर्मचारियों को कई दिनों तक दूर दराज के इलाकों में रहकर काम करना पड़ता है. ऐसे में उनके रहने और खाने की व्यवस्था के लिए कैंपिंग कोच या स्पेशल सैलून कोच का इस्तेमाल किया जाता है. इन कोच में रेलवे के इंजीनियर, टेक्नीशियन और ट्रैक मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारी सफर करते हैं. यह ट्रेन जहां भी जाती है, वहां कर्मचारी कुछ समय रुककर रेलवे लाइन की जांच, मरम्मत और दूसरे जरूरी काम करते हैं.
इन खास कोचों के अंदर की तस्वीरें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है. यहां यात्रियों के बैठने वाली सामान्य सीटों की जगह आरामदायक व्यवस्था होती है. कर्मचारियों के आराम के लिए बेड लगाए जाते हैं, जहां वे रात में सो सकें. इसके अलावा बैठने के लिए सोफा और चेयर भी होती हैं, जिससे उन्हें लंबे सफर के दौरान घर जैसी सुविधा मिल सके. इन कोच में खाना बनाने के लिए छोटा किचन भी बनाया जाता है. यहां कर्मचारी अपना खाना तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा सामान रखने के लिए फ्रिज जैसी सुविधाएं भी मौजूद होती हैं.
गर्मी और सर्दी के मौसम को देखते हुए इन कोच में एसी, कूलर और पंखों की व्यवस्था भी की जाती है. कई कोच में आरामदायक माहौल बनाए रखने के लिए आधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं. इसके अलावा साफ सफाई के लिए बाथरूम भी बनाए जाते हैं. कुछ कोच में गर्म पानी के लिए गीजर की सुविधा भी होती है. पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम लगाया जाता है ताकि कर्मचारियों को साफ पानी मिल सके.
रेलवे का नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है. हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की नियमित जांच और मरम्मत जरूरी होती है. अगर ट्रैक की सही देखभाल न हो तो ट्रेनों के चलने पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से रेलवे कर्मचारी अलग अलग जगहों पर जाकर काम करते हैं. कई बार उन्हें ऐसे इलाकों में भी जाना पड़ता है जहां आसपास रहने की सुविधा नहीं होती. ऐसे में ये स्पेशल कोच उनके लिए अस्थायी घर का काम करते हैं.
अभी कुछ दिनों पहले किसी रेलवे स्टाफ ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. इस कोच की तस्वीरें या वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते हैं तो लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि यह कोई एआई से बनाई गई तस्वीर है, लेकिन वास्तव में ये भारतीय रेलवे की खास व्यवस्था का हिस्सा हैं. लोगों का कहना है कि जहां आम यात्री ट्रेन के एक छोटे से डिब्बे में सफर करते हैं, वहीं रेलवे के कुछ कर्मचारी ऐसे कोच में रहते हैं जो पूरी तरह एक छोटे घर की तरह तैयार किए जाते हैं.
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