Advertisement
trendingNow12995529
Hindi Newsजरा हटके

रेलवे कर्मचारी ने चलती ट्रेन से फेंका कूड़ा, Video देखकर भड़के लोगों ने बोला- देश ऐसे कैसे साफ होगा?

Indian Railways Staff: एक वीडियो में रेलवे के ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ को चलते ट्रेन से कूड़ा फेंकते देखा गया. इस घटना ने सोशल मीडिया पर सफाई व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे कर्मचारी ने चलती ट्रेन से फेंका कूड़ा, Video देखकर भड़के लोगों ने बोला- देश ऐसे कैसे साफ होगा?

Indian Railways Cleaning Staff: दोस्तों या परिवार संग ट्रेन यात्रा का मजा ही कुछ और होता है. खिड़की से दिखते बदलते नजारे और हंसी-मजाक सफर को यादगार बना देते हैं. लेकिन जब वही ट्रेन गंदगी से भरी हो. खिड़कियों पर धब्बे, भरे हुए डस्टबिन और बदबूदार कोच तो पूरा अनुभव बिगड़ जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रेलवे के ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (OBHS) का एक कर्मचारी चलते ट्रेन से कूड़ा फेंकता दिखा. 

वीडियो में साफ देखा गया कि वह डस्टबिन से कूड़ा निकालकर पटरियों पर फेंकता है, फिर एक नया पॉलीबैग लगाकर ऐसे लौट जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. यात्री के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी. सोशल मीडिया पर यह वीडिया जमकर वायरल हो गया और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ऐसे ही देश होगा साफ?

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

Add Zee News as a Preferred Source

देखें वीडियो-

 

वीडियो पर लोगों ने उठाए कैसे सवाल?

इस वीडियो ने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया. अगर सफाईकर्मी ही गंदगी फैलाएं तो सफाई अभियान का क्या मतलब? कई यूजर्स ने लिखा कि ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन्हें ₹15,000 महीना मिलता है, और 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है. लेकिन काम के दबाव के बावजूद पर्यावरण की अनदेखी को कोई सही नहीं ठहरा सकता. एक यूजर ने तीखा कमेंट किया, “हर कोई अपनी जगह साफ रखने के लिए बाहर कूड़ा फेंक देता है. हमारी सिविक सेंस अब भी 1925 में अटकी हुई है.” दूसरे ने लिखा, “हर बार जब आप रेलवे ट्रैक पर कचरा फेंकते हैं, याद रखिए कोई न कोई अपनी जान जोखिम में डालकर उसे साफ करता है.”

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

रेलवे ने इस मामले में क्या दिया जवाब?

इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एनडब्ल्यूआर ने राजस्थान के अजमेर डीआरएम को टैग करते हुए लिखा, "@DrmAjmer. कृपया जांच करें." फिलहाल, इस पर कार्रवाई हुई या नहीं, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया. लेकिन कई लोगों ने रेलवे से सवाल पूछा, “रेल सेवा क्या कर रही है? कर्मचारी चलते ट्रेन से कूड़ा फेंक रहा है, यह न सिर्फ शर्मनाक बल्कि गैरकानूनी है.” वहीं एक यूजर ने लिखा, “यह है भारतीय रेलवे की सच्चाई- भीड़, देरी, अफरातफरी और अब गंदगी. यह सिस्टम चलता तो है, पर इसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सफर ‘सर्वाइवल’ जैसा लगे.” 

 

 

वीडियो के बाद लोगों ने दो बातें साफ कही. पहली, सफाई सिर्फ सरकार या स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर यात्री की है. दूसरी, अगर हम खुद ट्रेन में गंदगी फैलाना बंद करें, तभी ‘स्वच्छ भारत’ की सच्ची तस्वीर नजर आएगी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
Mumbai News
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Bengaluru
बेंगलुरुः जेल में कैदियों का डांस, ड्रिंक... भड़के गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश