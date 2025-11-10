रेलवे कर्मचारी ने चलती ट्रेन से फेंका कूड़ा, Video देखकर भड़के लोगों ने बोला- देश ऐसे कैसे साफ होगा?

Indian Railways Cleaning Staff: दोस्तों या परिवार संग ट्रेन यात्रा का मजा ही कुछ और होता है. खिड़की से दिखते बदलते नजारे और हंसी-मजाक सफर को यादगार बना देते हैं. लेकिन जब वही ट्रेन गंदगी से भरी हो. खिड़कियों पर धब्बे, भरे हुए डस्टबिन और बदबूदार कोच तो पूरा अनुभव बिगड़ जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रेलवे के ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (OBHS) का एक कर्मचारी चलते ट्रेन से कूड़ा फेंकता दिखा.

वीडियो में साफ देखा गया कि वह डस्टबिन से कूड़ा निकालकर पटरियों पर फेंकता है, फिर एक नया पॉलीबैग लगाकर ऐसे लौट जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं. यात्री के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी. सोशल मीडिया पर यह वीडिया जमकर वायरल हो गया और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ऐसे ही देश होगा साफ?

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

Add Zee News as a Preferred Source

देखें वीडियो-

The harsh reality of Indian Railways. pic.twitter.com/N3TgVqP0WX — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 8, 2025

वीडियो पर लोगों ने उठाए कैसे सवाल?

इस वीडियो ने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया. अगर सफाईकर्मी ही गंदगी फैलाएं तो सफाई अभियान का क्या मतलब? कई यूजर्स ने लिखा कि ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन्हें ₹15,000 महीना मिलता है, और 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है. लेकिन काम के दबाव के बावजूद पर्यावरण की अनदेखी को कोई सही नहीं ठहरा सकता. एक यूजर ने तीखा कमेंट किया, “हर कोई अपनी जगह साफ रखने के लिए बाहर कूड़ा फेंक देता है. हमारी सिविक सेंस अब भी 1925 में अटकी हुई है.” दूसरे ने लिखा, “हर बार जब आप रेलवे ट्रैक पर कचरा फेंकते हैं, याद रखिए कोई न कोई अपनी जान जोखिम में डालकर उसे साफ करता है.”

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

रेलवे ने इस मामले में क्या दिया जवाब?

इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एनडब्ल्यूआर ने राजस्थान के अजमेर डीआरएम को टैग करते हुए लिखा, "@DrmAjmer. कृपया जांच करें." फिलहाल, इस पर कार्रवाई हुई या नहीं, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया. लेकिन कई लोगों ने रेलवे से सवाल पूछा, “रेल सेवा क्या कर रही है? कर्मचारी चलते ट्रेन से कूड़ा फेंक रहा है, यह न सिर्फ शर्मनाक बल्कि गैरकानूनी है.” वहीं एक यूजर ने लिखा, “यह है भारतीय रेलवे की सच्चाई- भीड़, देरी, अफरातफरी और अब गंदगी. यह सिस्टम चलता तो है, पर इसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सफर ‘सर्वाइवल’ जैसा लगे.”

@DrmAjmer to look into pl — North Western Railway (@NWRailways) November 8, 2025

वीडियो के बाद लोगों ने दो बातें साफ कही. पहली, सफाई सिर्फ सरकार या स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर यात्री की है. दूसरी, अगर हम खुद ट्रेन में गंदगी फैलाना बंद करें, तभी ‘स्वच्छ भारत’ की सच्ची तस्वीर नजर आएगी.