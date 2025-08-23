भारतीय रेलवे की खूब हो रही वाहवाही, ट्रेन ड्राइवर ने किया ऐसा काम; खुशी से फूले नहीं समाए मंत्रीजी

Indian Railways: रेलवे ट्रैक पर एक खतरनाक स्थिति अचानक इमोशनल और दिल छू लेने वाला नजारा बन गई. जब एक ट्रेन ने समय रहते ब्रेक लगाकर हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर लौटने का मौका दिया, तब सभी ने राहत की सांस ली. यह दुर्लभ दृश्य नॉर्थ बंगाल में सामने आया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

क्या हुआ था जब हाथी पटरी पर पहुंचा?

IFS ऑफिसर परवीन कसवान ने यह वीडियो शेयर किया. इसमें साफ दिखाई देता है कि हाथी आराम से ट्रैक पर चल रहा था, तभी उसने तेजी से कदम बढ़ाए और जोर से आवाज निकाली, शायद उसे ट्रेन आते हुए दिखाई दी. उस पल ऐसा लगा कि कहीं कोई हादसा न हो जाए.

Beyond the news of human-animal conflicts, happy to share this example of human-animal harmonious existence. A train in Jharkhand waited for two hours as an elephant delivered her calf. The shows how the two later walked on happily. Following a whole-of government approach,… pic.twitter.com/BloyChwHq0 — Bhupender Yadav (@byadavbjp) July 9, 2025

ट्रेन रुकते ही कैसे बची जान?

ट्रेन के ड्राइवर और असिस्टेंट ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रेन को धीरे-धीरे रोक दिया. हाथी पहले तो ठिठक गया फिर शांति से जंगल की ओर लौट गया. इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया. कसवान ने ट्रेन क्रू एलपी एस टोप्पो और एएलपी एस हलदार की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका यह कदम सराहनीय है.

क्या पहले भी ऐसा हुआ है?

यह पहली बार नहीं है जब रेल सेवाएं हाथियों के लिए रोकी गई हों. झारखंड में भी ऐसा एक अनोखा वाकया हुआ था, जब एक हाथिनी को पटरी पर ही बच्चा देना था. उस वक्त ट्रेन पूरे दो घंटे रुकी रही, ताकि वह सुरक्षित प्रसव कर सके. प्रसव पूरा होने के बाद मां और बच्चा दोनों सुरक्षित जंगल की ओर निकल गए. इस वीडियो को अब तक हज़ारों लोग देख चुके हैं और कमेंट्स में ट्रेन ड्राइवरों की जमकर तारीफ हो रही है. लोग कह रहे हैं कि इंसान और जानवर के बीच ऐसा तालमेल बहुत कम देखने को मिलता है और यह इंसानियत की असली तस्वीर है.