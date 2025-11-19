ट्रेन में पानी की बोतल 20 रुपये में बेची तो पैसेंजर ने रेलवे से कर दी शिकायत, फिर पैंट्री मैनेजर ने मारे लात-घूसे!

Indian Railways: चलती ट्रेन में यात्रियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्होंने एक पेंट्री मैनेजर को अपने ही कर्मचारी पर बेरहमी से हमला करते देखा. मामला तब शुरू हुआ जब एक यात्री को 15 रुपये की बोतल के लिए 20 रुपये चार्ज किए गए. यात्री वीडियो में कहते दिखे, “यहां भी ओवरचार्जिंग चल रही है. ये लड़के किसी की नहीं सुनते, सब मैनेजर के इशारे पर होता है.” यात्री ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद पेंट्री मैनेजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और बहस कुछ ही पलों में हिंसा में बदल गई.

यात्री ने पानी की कीमत पर मैनेजर से क्या पूछा?

बहस का मुद्दा था पानी की बोतल का सही दाम. यात्री ने पूछा, “पानी की बोतल कितने की बिकवा रहे हो?” मैनेजर ने जवाब दिया 15 रुपये. लेकिन यात्री ने कहा कि उससे 20 रुपये लिए गए. इस बातचीत के बाद माहौल और बिगड़ गया और मैनेजर अचानक अपने ही कर्मचारी पर हमला करने लगा.

आखिर वीडियो में क्या दिखा जिसने सभी को हिला दिया?

वीडियो में मैनेजर कर्मचारी को लात-घूसे मारते, थप्पड़ मारते और उसे बाल पकड़कर घसीटते दिख रहा है. यात्री बार-बार रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमला चलता रहा. हमले के बीच मैनेजर कहता सुनाई दिया, “कंपनी के 25,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा... 5 रुपये के चक्कर में 25,000 भरना पड़ता है.”

लोगों ने हिंसा के खिलाफ आवाज क्यों उठाई?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. ज्यादातर लोगों का कहना था कि गलती चाहे किसी की भी हो, किसी कर्मचारी को पीटना मैनेजर का अधिकार नहीं. एक यूजर ने लिखा, “गलती हो भी गई हो, मारने का अधिकार किसी को नहीं.” दूसरे ने कहा, “हिंसा से कभी समाधान नहीं निकलता.” लोगों ने कहा कि गलत काम करने पर स्टाफ को सस्पेंड किया जा सकता था, अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता था, लेकिन मारपीट स्वीकार्य नहीं. एक कमेंट में लिखा गया, “ओवरचार्जिंग गलत है, लेकिन किसी को पीटना उससे भी बड़ी गलती है. मैनेजमेंट का मतलब हिंसा नहीं होता.”

क्या यह घटना हाल की है या पुरानी?

एक यूज़र ने बताया कि वीडियो शायद नया नहीं है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि यह किस ट्रेन और किस रूट का मामला है. फिर भी, वीडियो ने एक बड़ा सवाल उठाया—क्या ट्रेन स्टाफ के बीच ऐसी हिंसा पहले भी होती रही है, और क्या इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे?