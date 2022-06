मशीन से भी तेज रफ्तार में बुजुर्ग ने काटा ट्रेन टिकट, हाथ की स्पीड देख यकीन नहीं कर पा रहे लोग; देखें Video

Shocking Video: अक्सर हम टिकट कटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो पाते हैं कि कई सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और खिड़की तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करते हैं. टिकट काटने वाले कर्मचारी भी अपनी क्षमतानुसार काम करते हैं. लोग भी लाइनों में लगकर टिकट नहीं कटवाना चाहते.

हालांकि, रेलवे स्टेशन पर इन दिनों मशीनों से भी टिकट काटा जाने लगा है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग मशीनों से टिकट नहीं ले पाते. ऐसे में उनकी मदद करने के लिए कोई न कोई वहां मौजूद होता है. एक बुजुर्ग शख्स ने लोगों तब हैरान कर दिया, जब उन्होंने मशीन से भी तेज रफ्तार में टिकट काटकर लोगों को दिया.

मशीन की रफ्तार में बुजुर्ग शख्स ने काटा टिकट

जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है और आने वाले यात्रियों की टिकट काट रहा है. उसकी हाथ की स्पीड देखकर कोई हैरान रह जाएगा. वीडियो में दावा किया गया है कि बुजुर्ग शख्स ने मात्र 15 सेकेंड के भीतर तीन टिकट काट दिए और लोग उनके पास लगातार टिकट कटवाने के लिए आते जा रहे हैं. कोई दावा कर रहा है कि यह मुंबई का है तो कोई चेन्नई, हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी कि यह वीडियो आखिर कहां का है.

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) June 28, 2022