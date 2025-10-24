Advertisement
ट्रेन में कंफर्म नहीं हुई सीट, RAC बर्थ में बैठी थी एक लड़की! कैसे बिताए 15 घंटे का सफर? Reddit स्टोरी ने जीता सबका दिल

Indian Railways: सोशल मीडिया पर एक साधारण ट्रेन यात्रा की कहानी वायरल हो गई है, जहां RAC टिकट पर दो अजनबियों की मुलाकात ने लोगों को इंसानियत की खूबसूरती याद दिला दी. बिना मोबाइल, बिना नंबर, सिर्फ बातचीत और यादों का सफर, जिसने लाखों दिलों को छू लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:34 AM IST
Indian Railways Story: आज के दौर में जब हर यात्री सफर के दौरान मोबाइल में खोया रहता है, एक रेडिट पोस्ट ने दिखाया कि असली कहानियां अब भी रेलवे ट्रैक पर ही जन्म लेती हैं. एक RAC टिकट वाले यात्री की यह कहानी जिसने किसी अजनबी के साथ सीट शेयर की, इंटरनेट पर भावनाओं का सैलाब बन गई. RAC (Reservation Against Cancellation) में एक सीट दो यात्रियों को दी जाती है, जिन्हें आधी-आधी जगह शेयर करनी होती है जब तक कि कोई पूरा बर्थ खाली न हो जाए. यह सिस्टम स्लीपर, 3AC, 2AC और कभी-कभी चेयर कार में भी लागू होता है. 

कैसे दो अजनबियों की बातचीत ने सफर को यादगार बना दिया?

आरएसी का यह इंतजार और मंजिल के बीच की वह जगह है, जहां असली जिंदगी और दिलचस्प मुलाकातें होती हैं. उस रात, यात्री के साथ वाली सीट पर एक महिला थी. शुरुआत में दोनों को थोड़ा झिझक महसूस हुआ. लेकिन धीरे-धीरे बातचीत शुरू हुई जिंदगी, सफर और खाने से लेकर हंसी-मजाक तक. उसने लिखा, “कब 15 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला.” न नंबर एक्सचेंज हुए, न रोमांस, बस कुछ स्नैक्स और एक खूबसूरत बातचीत शेयर हुई.

 

लोगों ने क्या कहा?

पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने इसे “How I Met Your Mother” और फिल्मों के सीन से तुलना की. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे पल अब कम हो गए हैं क्योंकि हम सब मोबाइल में खो गए हैं. किसी ने कहा, “ऐसे कनेक्शन अब दुर्लभ हैं, जो दिल को असली खुशी देते हैं.” हर ट्रेन डिब्बे में एक छोटी-सी सोसायटी होती है. कोई चुपचाप खिड़की से बाहर देखता है, कोई मुस्कुराकर पूछता है, “कहां जा रहे हैं?” कुछ मदद करते हैं, तो कुछ बर्थ बदलने की गुजारिश कर देते हैं. वहीं ऊपर पंखा चरमराता है, चार्जिंग पॉइंट पर तार उलझे हैं, और किसी कोने से चायवाले की आवाज आती है, “चाय चाय चाय!”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Indian railways

Trending news

