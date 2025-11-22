Advertisement
ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली से मैगी बनाने लगी आंटी, रेलवे ने देखा तो दी कड़ी सजा! आप भी न करना ऐसी गलती वरना

Indian Railways: ट्रेन के AC कोच में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट से केतली लगाकर मैगी बनाने का एक वायरल वीडियो सामने आया है. जानें इस लापरवाही पर रेलवे ने क्या कार्रवाई की, यात्रियों को क्यों सावधान रहना चाहिए और यह हरकत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. ट्रेन यात्रा में सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

 

Nov 22, 2025, 08:04 AM IST
Maggi Cooking In Train Video: इंडियन रेलवे के एक AC कोच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला सफर के दौरान मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में केतली लगाकर मैगी बनाती हुई नजर आ रही है. जैसे ही यह वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर अपलोड हुआ, यह तुरंत वायरल हो गया और रेलवे अधिकारियों की नजर में आ गया.

क्या है सेंट्रल रेलवे का सख्त कदम?

इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने बताया कि इस चैनल और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है. रेलवे ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना सख्ती से मना है.

ट्रेन में यह हरकत करना कितना खतरनाक है?

सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, ट्रेन में इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना असुरक्षित, अवैध और दंडनीय अपराध है. रेलवे ने इसके पीछे कई बड़े खतरे बताए हैं. आग लगने का खतरा- इससे आग लगने की बड़ी घटना हो सकती है, जो दूसरे यात्रियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है. इलेक्ट्रिक सप्लाई में रुकावट- इस वजह से ट्रेन की इलेक्ट्रिक सप्लाई रुक सकती है. AC और इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स खराब होना- इससे AC और ट्रेन के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स खराब हो सकते हैं.

 

 

यात्रियों को रेलवे की क्या सलाह है?

रेलवे ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस तरह के खतरनाक व्यवहार से दूर रहें. अगर किसी यात्री को ऐसी कोई गतिविधि नजर आती है तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस पोस्ट को एक्स पर 65,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर यात्री सुरक्षा और यात्रियों की जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने कमेंट किया, "यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई 'जुगाड़' नहीं, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा खतरा है." दूसरे यूजर ने चिंता जताते हुए कहा, "अगर आग लग जाती, तो यह एक बहुत बड़ी तबाही में बदल सकता था."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Indian railways

Trending news

