Indian Railways: वंदे भारत की सुविधाएं देख दंग रह गई अंग्रेजन, खुद Video बनाकर दिखलाया अंदर का ऐसा नजारा

Indian Railways Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो द हचिंसन नाम के एक विदेशी परिवार का है, जो फुल टाइम ट्रैवलिंग करता है. यह परिवार इन दिनों भारत घूम रहा है और अपने अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहा है. वायरल क्लिप में महिला व्लॉगर भारतीय ट्रेन के सफर को दिखाती नजर आती है, जो दिल्ली से जयपुर के बीच किया गया है. वीडियो में दिख रही ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बताई जा रही है. क्लिप में साफ नजर आता है कि कोच मॉडर्न फेसिलिटीज से लैस है. महिला व्लॉगर ट्रेन के अंदर का माहौल दिखाते हुए बताती है कि सफर काफी शांत और आरामदायक है, जो उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर है.

ट्रेन के वॉशरूम को देखकर क्यों हुई हैरानी?

वीडियो में महिला भारतीय और वेस्टर्न स्टाइल दोनों तरह के वॉशरूम दिखाती है. वह बताती है कि वॉशरूम साफ सुथरे हैं और अच्छी तरह मेंटेन किए गए हैं. विदेशी यात्रियों के लिए यह अनुभव चौंकाने वाला रहा, क्योंकि अक्सर भारतीय ट्रेनों को लेकर गलत धारणाएं बनी रहती हैं. इसके बाद कैमरा उनकी सीट की तरफ घूमता है, जहां पति और बच्चे आराम से बैठे नजर आते हैं. सीटों के बीच टेबल लगी हुई है, जिससे बच्चों को बैठकर खाने या लिखने में आसानी हो रही है. कोच के बीचोंबीच बैठने की जगह होने के कारण सफर और भी आरामदायक नजर आता है.

देखें वीडियो-

ट्रेन में कौन सी आधुनिक सुविधाएं दिखाई गईं?

वीडियो में सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट, फ्री बोतलबंद पानी और ऊपर सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह दिखाई गई है. महिला व्लॉगर बताती है कि चार घंटे का यह सफर काफी सुखद है और उन्हें ट्रेन में किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं हुई. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वे ट्रेन लगभग मिस करने वाले थे और पूरे सामान के साथ दौड़कर पहुंचे. इसके बावजूद सफर बेहद आरामदायक रहा. उन्होंने बताया कि दिल्ली से जयपुर तक का चार घंटे का सफर काफी अच्छा अनुभव रहा.

लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्या कहा?

वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि भारत घूमते वक्त अच्छा बजट चुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कई विदेशी सिर्फ सस्ता विकल्प दिखाकर भारत की गलत तस्वीर पेश करते हैं. दूसरे ने लिखा कि अच्छा लगा कि आपको सफर पसंद आया. वहीं कई लोगों ने कहा कि भारत बदल रहा है और सरकार के विकास कार्य साफ नजर आते हैं. भारत में सस्ते से लेकर लग्जरी तक हर तरह के विकल्प मौजूद हैं.