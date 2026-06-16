Indian Railways Viral Video: आजकल भारतीय रेलवे में सफर करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है. आप अपनी जेब से पूरे पैसे देकर कन्फर्म टिकट बुक कराते हैं ताकि सफर आराम से कट सके. लेकिन जैसे ही आप कोच में दाखिल होते हैं, आपको अपनी सीट पर कोई और ही बैठा मिलता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में एक शख्स अपनी फैमिली के साथ दूसरे की रिजर्व्ड सीट पर बैठ गया है और जब असली सीट मालिक अपनी जगह मांगता है, तो वह उठने से साफ मना कर देता है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'Gems Of Railway' नाम के हैंडल से एक 56 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स लाल शर्ट पहनकर ट्रेन की सीट नंबर 24 पर आराम से बैठा हुआ है. जब उस सीट का असली हकदार वहां पहुंचता है और उससे हटने का अनुरोध करता है, तो लाल शर्ट वाले भाईसाहब टस से मस नहीं होते. उनका बस एक ही तर्क था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं, इसलिए वह इसी सीट पर बैठेंगे.
'फैमिली कार्ड' खेलकर दिखाई हेकड़ी
सीट के असली मालिक ने बहुत ही तमीज से बात की और कहा कि उन्हें दिन के समय अपनी ही सीट पर बैठना है. इस पर कब्जा करने वाले शख्स ने कहा कि हम परिवार के साथ हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लो. इस बात पर असली सीट होल्डर ने तड़ाक से जवाब दिया, "अगर आप अपनी फैमिली के साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सीट आपके हवाले सरेंडर कर दूं?." वीडियो बना रहे शख्स ने टीटीई (TTE) और आरपीएफ (RPF) को बुलाने की धमकी भी दी, लेकिन उस शख्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ.
A passenger refused to vacate someone else's reserved seat.
His argument?
"I'm travelling with family."
The actual seat holder disagreed.
Should families be allowed to adjust seats for convenience?
Or should reserved seats be respected no matter what?
Because if everyone… pic.twitter.com/CHD4ONcIcQ
— Gems Of Railway (@GemsOfRailway) June 14, 2026
सोशल मीडिया पर जनता का रिएक्शन
वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, "तुरंत आरपीएफ को बुलाकर इस शख्स को सीट से घसीटकर बाहर करना चाहिए, परिवार के नाम पर कुछ भी बकवास नहीं चलेगी." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "अकेले सफर करने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि अकेला है तो दबा लेंगे." ज्यादातर लोग इस बात से सहमत थे कि अगर आपको परिवार के साथ बैठना है, तो टिकट बुकिंग के समय ध्यान रखें, दूसरों को परेशान न करें.
ऐसी स्थिति में आप क्या करें?
अगर आप भी कभी ट्रेन में ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो घबराने या आपस में लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. रेलवे ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं. आप तुरंत रेल मदद (RailMadad) ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने कोच के टीटीई को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, जो आपकी सीट आपको वापस दिलाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं.