Indian Railways: क्या आप जानते हैं कहां खत्म होती है भारत की रेल? पाकिस्तान से है सीधा कनेक्शन

Trending Photos
Indian Railways Influencer Reel Viral: भारत अपनी अद्भुत भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है लेकिन कई ऐसे रहस्यमयी कोने हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स भारत-पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल आखिरी रेलवे ट्रैक पर खड़ा नजर आ रहा है. इस दृश्य ने लोगों को हैरान और भावुक दोनों कर दिया.
यह वीडियो आखिर कहां से आया और किसने बनाया?
यह वीडियो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर मनीष धाधोली ने शेयर किया है, जिनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वे देशभर के अनोखे और कम चर्चित स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं. अपने ताजा पोस्ट में उन्होंने पंजाब के हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन की यात्रा की जो पाकिस्तान की सीमा से ठीक पहले भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है.
क्या सच में यहीं खत्म होती है भारत की रेलवे लाइन?
वीडियो में मनीष “End of Northern Railway” के साइनबोर्ड के पास खड़े नजर आते हैं. यही वह जगह है जहां भारतीय रेल की पटरी अचानक खत्म हो जाती है. यह स्टेशन कभी फिरोजपुर से लाहौर तक जाने वाली रेल लाइन का हिस्सा था. आजादी से पहले और भारत-पाक युद्धों से पहले यहां से ट्रेनें सीधे लाहौर तक जाया करती थीं, लेकिन अब यह ट्रैक इतिहास बन चुका है.
सीमा के उस पार क्या है?
रेलवे लाइन के उस पार पाकिस्तान का कसूर शहर है, जो सीमा के सबसे करीब स्थित है. वीडियो में नजर आने वाली खामोश पटरी और कंटीले तारों की बाड़ ने दर्शकों को भीतर तक छू लिया. कई लोगों ने इसे देखकर कहा कि यह नजारा उन्हें देश के बंटवारे की याद दिलाता है. यह वीडियो अब तक 29 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. किसी ने इसे ‘भारत का आखिरी ट्रैक’ कहा, तो किसी ने इसे देश के इतिहास की जीवंत झलक बताया. एक यूजर ने लिखा, "इंसान ने सीमाएं खींची हैं, प्रकृति ने नहीं."
कई यूजर्स ने उत्सुकता से पूछा कि जब यह भारत का आखिरी स्टेशन है तो ट्रेनें यहां से वापस कैसे लौटती थीं? वहीं कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि कंटेंट क्रिएटर इतनी सीमा के पास तक कैसे पहुंच गए.