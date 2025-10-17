Advertisement
trendingNow12965611
Hindi Newsजरा हटके

Indian Railways: कितने रुपये में बनती है एक ट्रेन? कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप

Indian Railways Facts: भारतीय रेलवे (Indian Railways Facts) दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसमें रोजाना लाखों लोग सफर पूरा करते हैं. फिलहाल, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि एक ट्रेन को बनाने की क्या कीमत हो सकती है. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railways: कितने रुपये में बनती है एक ट्रेन? कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप

Indian Railways Train Cost: रोजाना लाखों लोग भारतीय रेलवे (Indian Railways) में सफर करते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ट्रेन की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं. अलग-अलग कैटेगरी के लोग कीमत के अनुसार अपनी टिकट बुक करते हैं. जनरल डिब्बे से लेकर, स्लीपर व एससी कोच तक की सीटें फुल होती हैं. कई ट्रेनों में हाई क्लास कोच भी मौजूद हैं, जिसमें लोग सफर करना पसंद करते हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railways Facts) दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसमें रोजाना लाखों लोग सफर पूरा करते हैं. फिलहाल, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि एक ट्रेन को बनाने की क्या कीमत हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

कितने रुपये में तैयार होता है एक ट्रेन?

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन में आपको बिजली, पानी, वॉशरूम, फैन, एसी जैसी सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा कि ट्रेन का इंजन व कोच को बनाने में कितनी लागत आती है. साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेल का एक इंजन तैयार करने में 15 से 20 करोड़ रुपये तक का खर्च आता है. इन ट्रेनों का निर्माण भारत में ही किया जाता है, इसलिए खर्च ज्यादा नहीं होता. मालूम हो कि भारतीय रेल के इंजन को बनाने के लिए दो तरीका है, एक- इलेक्ट्रिक और दूसरा- डीजल. जानकारी के मुताबिक, भारत में इस वक्त करीब 52 फीसदी ट्रेनें डीजल से चलती हैं. हालांकि, समय के साथ इन पैसों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

एक इंजन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये

डुअल मोड वाले लोकोमोटिव (Dual Mode Locomotive) ट्रेन की कॉस्ट करीब 18 करोड़ रुपये है, जबकि 4500 एचपी डीजल लोकोमोटिव की कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं, एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन को बनाने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपये का खर्च आता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में सुविधाएं कम होती हैं. एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 24 कोच होते हैं और प्रत्येक कोच बनाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आती है.

कोचों की कुल कीमत करीब 50 करोड़ और फिर 20 करोड़ का इंजन. दोनों को मिलाकर 70 करोड़ रुपए के करीब एक एक्सप्रेस ट्रेन तैयार होती है. हालांकि इनकी कीमत कोच की सुविधाओं के हिसाब से अलग-अलग होती है. जनरल और स्लीपर के मुकाबले एसी कोच महंगे होते हैं. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल