Indian Railways: ट्रेन की सीट पर ये पट्टी क्यों होती है? 99% लोग नहीं जानते इसका असली इस्तेमाल

Indian Railways: ट्रेन की सीट पर ये 'पट्टी' क्यों होती है? 99% लोग नहीं जानते इसका असली इस्तेमाल

Indian Railways: ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में सीट पर लगी अजीब सी स्लीव आखिर किस काम आती है, क्या इसका बेडशीट से कोई कनेक्शन है, जानिए इस वायरल सवाल का पूरा जवाब.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:00 AM IST
Indian Railways: ट्रेन की सीट पर ये 'पट्टी' क्यों होती है? 99% लोग नहीं जानते इसका असली इस्तेमाल

Indian Railways Train Seat Sleeve: अगर आपने कभी ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में सफर किया है तो आपने बर्थ के किनारे एक कपड़े जैसी स्लीव या पट्टी जरूर देखी होगी. ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या सोचते हैं कि यह डिजाइन का हिस्सा है. लेकिन असल में यह छोटी सी चीज आपके पूरे सफर को आरामदायक बनाने के लिए बनाई गई है.

काम क्या है?

इस स्लीव का असली काम बेडशीट को पकड़ कर रखना है. जब आप सोते हुए करवट बदलते हैं, तो अक्सर चादर खिसक जाती है और बर्थ गंदी या असहज लगने लगती है. इस स्लीव के नीचे बेडशीट के सिरे दबा देने से चादर अपनी जगह टिकी रहती है और पूरी रात सही तरह से फैली रहती है.

इस्तेमाल कैसे करें?

जब आप ट्रेन में बिस्तर बिछाते हैं, तो बेडशीट को पहले बर्थ पर फैलाएं और फिर उसके दोनों सिरे इस स्लीव के नीचे डाल दें. ऐसा करने से शीट नीचे की ओर खिसकेगी नहीं. यह ठीक उसी तरह है जैसे घर में गद्दे के नीचे चादर को टक किया जाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां इसके लिए अलग से स्लीव दी गई है.

ऊपरी बर्थ में क्यों?

बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि यह स्लीव ज्यादातर अपर बर्थ पर ही क्यों दिखती है. असल में लोअर बर्थ में भी यह फीचर मौजूद होता है, लेकिन वहां यह बैकरेस्ट के साथ छुपा रहता है. लोअर बर्थ की पीठ वाली सीट को नीचे मोड़ने पर वही हिस्सा स्लीव का काम करता है, इसलिए वह अलग से नजर नहीं आता.

लोअर बर्थ का रहस्य?

लोअर बर्थ पर बैठने की जगह होती है, जो रात में बिस्तर बन जाती है. उसी सीट का बैकरेस्ट नीचे फोल्ड होकर बेडशीट को पकड़ने वाला हिस्सा बन जाता है. ज्यादातर यात्रियों को यह पता ही नहीं होता और वे सीट को सही तरीके से फोल्ड भी नहीं करते, जिससे उन्हें स्लीव का फायदा नहीं मिल पाता. लंबे सफर में नींद पूरी होना बहुत जरूरी होता है. अगर चादर बार-बार खिसकती रहे, तो नींद टूटती है और सफर थकाने वाला बन जाता है. यह छोटी सी स्लीव बेडशीट को जगह पर रखकर सफर को ज्यादा आरामदायक बना देती है. यह भारतीय रेल की उन छोटी लेकिन स्मार्ट डिजाइन चीज़ों में से एक है, जिन पर लोग कम ध्यान देते हैं.

