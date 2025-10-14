Advertisement
ट्रेन में थी मेरी डरावनी रात... लड़की ने शेयर किया चौंकाने वाला Video, रिजर्व सीट पर धमा-चौकड़ी

Indian Railways: रेलवे की महिला यात्री ने अपने सफर का दर्दनाक वीडियो शेयर किया, जिसमें रिजर्व्ड बोगी में बिना टिकट यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है. पूरी रात असुरक्षित महसूस करने वाली नेहा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:31 AM IST
ट्रेन में थी मेरी डरावनी रात... लड़की ने शेयर किया चौंकाने वाला Video, रिजर्व सीट पर धमा-चौकड़ी

Indian Railways Viral Video: भारतीय रेलवे की एक महिला यात्री ने सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो शेयर किया. उसने बताया कि कैसे अनारक्षित यात्री उसकी स्लीपर कोच में घुस आए और पूरी रात उसे असुरक्षित महसूस होता रहा. नेहा नाम की इस यात्री ने अपने आरक्षित बर्थ से ही वीडियो रिकॉर्ड कर दिखाया कि गलियारे तक लोगों की भीड़ भर गई थी.

वीडियो में दिखा ट्रेन का डरावना हाल, क्या बोलीं नेहा?

वीडियो में नेहा कहती हैं, “मैं बहुत परेशान हूं. देखिए, पूरा कोच लोगों से भरा है. मैं अपनी सीट पर बैठ भी नहीं पा रही.” वीडियो में पुरुष यात्रियों को उसकी सीट के किनारों पर बैठे देखा जा सकता है. नेहा ने कैप्शन में लिखा, “नॉर्थ की ओर सफर करते वक्त हर चीज के लिए तैयार रहिए. मैं जितना एडजस्ट कर सकती हूं, करती हूं लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला.” नेहा ने बताया कि उन्होंने रात में RailMadad और 139 पर कॉल किया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली. उन्होंने लिखा, “सभी पुरुष बुरे नहीं थे, कुछ तो बस मजबूर थे, लेकिन कुछ की नजरें वाकई अजीब थीं. उनकी मौजूदगी और बॉडी लैंग्वेज मुझे असहज कर रही थी.”

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

क्या सिर्फ शिकायत या एक बड़ा मुद्दा?

नेहा ने स्पष्ट किया कि वह किसी क्षेत्र विशेष को बदनाम नहीं कर रहीं, बल्कि सिर्फ अपना अनुभव साझा कर रही हैं. उन्होंने कहा, “मैं शिकायत करने वाली व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जब मैं सुबह 4 बजे सो रही थी, एक अजनबी व्यक्ति धीरे-धीरे मेरी बर्थ के पास लेटने की कोशिश कर रहा था. मुझे चिल्लाना पड़ा.” यह सुनकर कई महिलाओं ने उनकी बहादुरी की तारीफ की.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha (@nehaaaa_8_)

 

यह भी पढ़ें: यहां भूखी-बेचैन आत्माएं लौटती हैं धरती पर, खुश करने के लिए इंसान करते हैं ऐसा काम! 

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नेहा का साथ दिया. एक यूजर ने लिखा, “आपने सही किया. महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए.” दूसरे यूजर ने कहा, “ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बोलने से डरते हैं. रेलवे को आरक्षित कोच की सुरक्षा पुख्ता करनी चाहिए.” वीडियो के लाखों व्यूज हो चुके हैं, लेकिन अब तक भारतीय रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है क्या भारत में महिलाएं आज भी ट्रेन में सुरक्षित हैं? 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

