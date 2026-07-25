/बीमारी ने तोड़ा शरीर, हौसले ने बदली किस्मत! पीठ पर 27 किलो वजन बांधकर कर डाले 847 पुश-अप्स; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लोगों ने एक ऐसा नजारा देखा, जिसने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. 41 वर्षीय रोहताश चौधरी भारी बैकपैक पहनकर स्टेज पर पहुंचे और बिना जल्दबाजी किए एक-एक पुश-अप लगाना शुरू किया.
उनकी पीठ पर करीब 27.21 किलो यानी लगभग 60 पाउंड वजन बंधा हुआ था. इसके बावजूद उन्होंने पूरे एक घंटे तक लगातार अपनी रफ्तार बनाए रखी और आखिर में 847 पुश-अप्स पूरे कर इतिहास रच दिया. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने साल 2023 में सीरिया के सामी जोमाह हसन द्वारा बनाए गए पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उनका यह सफर सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की कहानी नहीं, बल्कि हार न मानने वाले जज्बे की मिसाल बन गया है.
फिटनेस की दुनिया में रोहताश चौधरी को कई लोग 'पुश-अप मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जानते हैं. पिछले कई सालों से वह अलग-अलग फिटनेस चैलेंज और रिकॉर्ड बनाते रहे हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उनके इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में रोहताश पूरी एकाग्रता के साथ पुश-अप्स करते नजर आते हैं, जबकि अधिकारी हर रिपीटेशन की गिनती कर रहे होते हैं.
रोहताश के इस रिकॉर्ड को देखने के लिए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी स्टेडियम पहुंचे. रिकॉर्ड पूरा होने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक जज आयनी तुराबैली की मौजूदगी में रोहताश को प्रमाणपत्र सौंपा गया. उस पल पूरे स्टेडियम में मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया.
रोहताश की कहानी सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है. उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर एक गंभीर सड़क हादसे के बाद आया था. इस दुर्घटना में उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि वह करीब दो साल तक ठीक से चल-फिर भी नहीं पाए. उनका अधिकांश समय बिस्तर पर ही बीता. उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही व्यक्ति एक दिन दुनिया का रिकॉर्ड अपने नाम करेगा. लेकिन रोहताश ने हार नहीं मानी. उन्होंने धीरे-धीरे अपनी रिकवरी शुरू की. हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाया और फिर फिटनेस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया.
स्वस्थ होने के बाद रोहताश ने सिर्फ सामान्य जीवन जीने पर ही संतोष नहीं किया. उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया. उन्होंने लगातार ट्रेनिंग की और अलग-अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश शुरू कर दी. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इस साल लगातार रिकॉर्ड बनाने के उनके सफर को 10 साल पूरे हो चुके हैं. इन वर्षों में उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं, लेकिन 27 किलो वजन के साथ 847 पुश-अप्स वाला रिकॉर्ड उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है.
इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं था. इसके पीछे महीनों की तैयारी और अनुशासन छिपा हुआ था. रोहताश हर सुबह जल्दी उठकर अलग-अलग सेट में वेटेड पुश-अप्स की प्रैक्टिस करते थे. धीरे-धीरे उन्होंने अपने शरीर को अतिरिक्त वजन के साथ लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के लिए तैयार किया. इसके साथ उन्होंने हाई-प्रोटीन डाइट अपनाई. खाने में ऐसी चीजों को शामिल किया गया, जिससे शरीर को लगातार ताकत मिलती रहे और मांसपेशियां तेजी से रिकवर हो सकें.
रोहताश का कहना है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं बनता. इसके लिए मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी होती है. एक घंटे तक लगातार पुश-अप्स करते समय शरीर कई बार जवाब देने लगता है, लेकिन उसी समय दिमाग आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है. उनके मुताबिक, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और लगातार मेहनत करता रहे तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है.
रोहताश सिर्फ रिकॉर्ड बनाकर रुकना नहीं चाहते. उनका कहना है कि उनका सबसे बड़ा मकसद युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है. वह चाहते हैं कि युवा मोबाइल और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के बजाय अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. इसी सोच की वजह से वह भारत सरकार के 'फिट इंडिया मूवमेंट' से भी जुड़े हुए हैं और लोगों को नियमित एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.
रिकॉर्ड बनने के बाद सोशल मीडिया पर रोहताश चौधरी की खूब चर्चा हो रही है. हजारों लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनकी मेहनत की तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि अगर दो साल तक बिस्तर पर रहने वाला इंसान दुनिया का रिकॉर्ड बना सकता है, तो मेहनत और हौसले से कुछ भी संभव है.
रोहताश चौधरी की कहानी यह साबित करती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो हालात बदल सकते हैं. एक समय ऐसा था जब वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और आज वही शख्स पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत और जज्बे का नया रिकॉर्ड लिख चुका है. उनका यह सफर सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए उम्मीद का संदेश है जो किसी वजह से खुद को कमजोर समझने लगता है.