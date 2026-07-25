Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /बीमारी ने तोड़ा शरीर, हौसले ने बदली किस्मत! पीठ पर 27 किलो वजन बांधकर कर डाले 847 पुश-अप्स; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बीमारी ने तोड़ा शरीर, हौसले ने बदली किस्मत! पीठ पर 27 किलो वजन बांधकर कर डाले 847 पुश-अप्स; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

कभी एक सड़क हादसे के बाद वह दो साल तक बिस्तर पर पड़े रहे. डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि वह पहले की तरह सामान्य जिंदगी जी पाएंगे या नहीं. लेकिन उसी शख्स ने आज पूरी दुनिया को अपनी हिम्मत का ऐसा उदाहरण दिया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. भारत के रोहताश चौधरी ने पीठ पर 27.21 किलो वजन बांधकर एक घंटे में 847 पुश-अप्स लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:40 AM IST
बीमारी ने तोड़ा शरीर, हौसले ने बदली किस्मत! पीठ पर 27 किलो वजन बांधकर कर डाले 847 पुश-अप्स; बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Image Credit: Image credit: instagram/@guinnessworldrecords

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi Jantar Mantar पर सुरक्षा कड़ी, जंजीरों और वेल्डिंग से सील किए गए बैरिकेड्स,
Jantar Mantar protest29 min ago
2
Box office37 min ago
3
Commonwealth Games 202647 min ago
4
PM Modi52 min ago
5
Jantar Mantar protest54 min ago