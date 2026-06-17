Viral Indian Sadhu: आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर बहुत पतली होती है, लेकिन जब बात भगवान की भक्ति की हो तो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही कहानी वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी. यह कहानी है दुलाल गिरी जी महाराज की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई और कॉलेज को अलविदा कहकर एक ऐसा रास्ता चुना, जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता. वह पिछले करीब 12 सालों से लगातार खड़े हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, वह इन 12 सालों में एक पल के लिए भी ना तो बैठे हैं और ना ही ज़मीन पर लेटे हैं.
आज के समय में हर युवा एक अच्छी डिग्री और शानदार करियर की चाहत रखता है. लेकिन दुलाल गिरी जी महाराज की कहानी बिल्कुल अलग है. उन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था. वह सब कुछ त्यागकर हिंदू तपस्वी बन गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव यानी महादेव की भक्ति में समर्पित करने का फैसला कर लिया. लेकिन उनकी यह भक्ति कोई साधारण पूजा-पाठ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कठिन प्रतिज्ञा थी जिसे सुनकर ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाए.
12 साल से बिना बैठे-लेटे रहने का खौफनाक सच
रिपोट्स की मानें तो दुलाल गिरी जी महाराज पिछले करीब 12 सालों से लगातार खड़े हैं. उन्होंने कसम खाई है कि जब तक उन्हें महादेव के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते, वह बैठेंगे नहीं. अब आप सोच रहे होंगे कि वह सोते कैसे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इसका एक हैरान करने वाला तरीका सामने आया है. उन्होंने एक लकड़ी के तख्ते को लोहे की जजीरों के सहारे हवा में लटका रखा है. सोते समय वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उसी तख्ते पर टिका देते हैं और खड़े-खड़े ही अपनी नींद पूरी करते हैं.
هندي يُدعى "دولت جیری جی مهاراج" قرر ترك الدراسة الجامعية والتحول إلى التديّن ونذر نفسه لأمر واحد فقط وهو الوقوف إلى الأبد.
السبب؟
هذه العملية الدينية ستوصله في النهاية لرؤية الإله الهندوسي (ماهاديف) حسب اعتقاده.
بعض التقارير تقول بأنه منذ 12 عام وهو على هذا الوضع، لم يجلس أو… pic.twitter.com/MKEeRNrivK
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 12, 2026
शरीर पर पड़ा बेहद बुरा असर, सूज गए हैं पैर
इतने सालों तक लगातार खड़े रहने का उनके शरीर पर बहुत बुरा और खतरनाक असर पड़ा है. गुरुत्वाकर्षण और लगातार दबाव की वजह से उनके पैर बुरी तरह सूज चुके हैं. पैरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आश्रम के स्वयंसेवक और भक्त रोज़ उनके पैरों पर दवाइयां और एंटीसेप्टिक लगाते हैं ताकि कोई बड़ा इन्फेक्शन ना हो जाए. इस असहनीय दर्द के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखती है. वह अपनी इस कठोर तपस्या को बिना रुके जारी रखे हुए हैं.