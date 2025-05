यहां IIT की कोई वैल्यू नहीं... लंदन में बैठे इंडियन ने लिखी ऐसी पोस्ट, भड़के भारत के टेक प्रोफेशनल्स

Indian Techie In London: लंदन में रहने वाले टेक प्रोफेशनल कुणाल कुशवाहा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने जॉब रेफरल मांगने के सही तरीके पर बात की. उनकी पोस्ट तब वायरल हुई जब एक उम्मीदवार ने रेफरल मेसेज में लिखा, “मैं IIT का एक्स स्टूडेंट हूं.” कुणाल ने कहा कि मेसेज छोटा होता है, इसलिए हर शब्द मायने रखता है. IIT का नाम बताने के बजाय उम्मीदवारों को अपने प्रोजेक्ट्स, स्किल्स और जुनून को हाइलाइट करना चाहिए.

IIT टैग का महत्व

कुणाल ने लिखा कि भारत के बाहर खासकर ग्लोबल कंपनियों में रिमोट जॉब्स के लिए IIT टैग का ज्यादा महत्व नहीं है. उन्होंने कहा, “मैं लंदन में रहता हूं और दुनिया भर में दोस्तों से मिला हूं. भारत के बाहर कोई IIT टैग की परवाह नहीं करता.” उन्होंने उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे अपनी उपलब्धियों और काम पर फोकस करें. कुणाल ने यह भी कहा कि जॉब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन कॉलेज का नाम बताने से बेहतर है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स और समस्या-समाधान की क्षमता दिखाएं.

Got a message today that began with “I’m an IIT alumnus” and asked for a referral for an AI role.

I understand how hard the job search can be. It takes courage to reach out. But when messages are short, every word matters. Leading with a college name can sometimes miss the… pic.twitter.com/k4N3A6b2o7

— Kunal Kushwaha (@kunalstwt) May 17, 2025