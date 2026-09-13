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'दोबारा छुआ तो पुलिस बुला लूंगी...', यूरोप में भारतीय सोलो ट्रैवलर से बुजुर्ग ने की गंदी हरकत; ऑन-कैमरा सिखाया सबक

यूरोप घूमने गई एक भारतीय लड़की ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब से सोशल मीडिया पर अपना ऐसा अनुभव शेयर किया है, जिसने अकेले ट्रैवल करने वालों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. लड़की का दावा है कि एक बेकरी में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले उसे फ्लाइंग किस के इशारे किए और फिर दो बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की. लड़की ने विरोध करते हुए पुलिस बुलाने की बात कही, जिसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 13, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:59 AM IST
'दोबारा छुआ तो पुलिस बुला लूंगी...', यूरोप में भारतीय सोलो ट्रैवलर से बुजुर्ग ने की गंदी हरकत; ऑन-कैमरा सिखाया सबक
Image Credit: Image credit: instagram/@vibewithsukku

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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