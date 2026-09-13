'दोबारा छुआ तो पुलिस बुला लूंगी...', यूरोप में भारतीय सोलो ट्रैवलर से बुजुर्ग ने की गंदी हरकत; ऑन-कैमरा सिखाया सबक

अकेले किसी दूसरे देश में घूमना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है. नई जगह, नए लोग और नई संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है. लेकिन इसी दौरान अगर कोई अनजान व्यक्ति बदसलूकी करने लगे तो पूरा अनुभव डरावना भी हो सकता है.
भारतीय ट्रैवलर साक्षी शर्मा ने जाग्रेब में अपने साथ हुई ऐसी ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साक्षी के मुताबिक, वह एक बेकरी में बैठी थीं. उन्हें थोड़ी नींद आ रही थी, इसलिए वह सिर झुकाकर बैठी हुई थीं. इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति अजीब हरकतें कर रहा है.
साक्षी ने बताया कि उस व्यक्ति ने सबसे पहले उनकी तरफ फ्लाइंग किस करने जैसे इशारे किए. उन्होंने शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर दिया. उनका कहना था कि उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग व्यक्ति है, जाने दो और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. लड़की के मुताबिक, इसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की. पहली बार उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ उसे तमीज से रहने के लिए कहा.
साक्षी के मुताबिक, पहली घटना के बाद भी उन्होंने मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाया. लेकिन जब उस व्यक्ति ने दोबारा गलत तरीके से छूने की कोशिश की तो उन्होंने साफ शब्दों में उसे वार्निंग दे दी. वीडियो में साक्षी उस व्यक्ति से कहती सुनाई देती हैं, "अगर तुमने मुझे एक बार और छुआ तो मैं पुलिस बुला लूंगी, समझे?" इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. साक्षी का दावा है कि कैमरा सामने आते ही वह व्यक्ति वहां से तुरंत चला गया.
घटना के बाद साक्षी ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और दूसरे यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी. उन्होंने खास तौर पर रात में अकेले घूमने वालों से सतर्क रहने की बात कही. साक्षी ने कहा कि अगर कोई जाग्रेब घूमने आ रहा है तो उसे आसपास के माहौल को लेकर सावधान रहना चाहिए. उन्होंने शहर में बेघर लोगों की मौजूदगी का भी जिक्र किया और दावा किया कि उन्हें वहां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता महसूस हुई. हालांकि, किसी पूरे शहर या देश के लोगों के व्यवहार को एक घटना के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. साक्षी की ये बातें उनके निजी अनुभव और राय हैं.
साक्षी ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि यूरोप में अकेले यात्रा करते समय व्यक्ति को कई बार अपनी सुरक्षा खुद संभालनी पड़ सकती है. उन्होंने दावा किया कि उस समय उन्हें आसपास से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी. उनका कहना था कि लोग अच्छे और प्यारे हो सकते हैं, लेकिन किसी अनजान विवाद में पड़ने से डरते हैं. साक्षी ने अपने अनुभव के आधार पर दूसरे यात्रियों से कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति की ऐसी हरकत को हल्के में न लें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद लें. यहां यह समझना भी जरूरी है कि साक्षी का यह अनुभव उनकी अपनी स्थिति से जुड़ा है. इसे यूरोप के हर शहर या वहां रहने वाले सभी लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता.
इस घटना का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा वह है, जब साक्षी कैमरा निकालकर सामने वाले व्यक्ति की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हैं. उनके मुताबिक, वीडियो बनता देखकर वह शख्स वहां से चला गया. साक्षी ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा हो तो जरूरत पड़ने पर उसकी गतिविधि रिकॉर्ड करना या आसपास मौजूद लोगों और पुलिस से मदद मांगना काम आ सकता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना जरूरी है.
साक्षी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सही समय पर आवाज उठाई और गलत व्यवहार को नजरअंदाज करने के बजाय उसका विरोध किया. कुछ यूजर्स ने अकेले ट्रैवल करने वाली महिलाओं के लिए भी सावधानी बरतने की सलाह दी. लोगों का कहना था कि किसी भी देश में यात्रा करते समय आसपास के माहौल को समझना, जरूरी फोन नंबर अपने पास रखना और असहज स्थिति में तुरंत मदद मांगना बेहतर होता है.
विदेश यात्रा का मतलब सिर्फ नई जगहों की खूबसूरती देखना नहीं है. खासकर जब कोई व्यक्ति अकेले ट्रैवल कर रहा हो तो उसे अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है. अनजान लोगों से दूरी रखना, रात में सुनसान जगहों पर अकेले जाने से बचना और जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस या इमरजेंसी सर्विस से संपर्क करना समझदारी है. साक्षी का अनुभव भी इसी तरफ इशारा करता है. उन्होंने जिस तरह अपनी बात कैमरे पर रखी, उससे दूसरी महिला यात्रियों को भी असहज स्थिति में आवाज उठाने का हौसला मिल सकता है.
जाग्रेब की इस घटना ने सोशल मीडिया पर सिर्फ बदसलूकी को लेकर ही चर्चा नहीं छेड़ी, बल्कि अकेले विदेश घूमने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं. साक्षी ने अपने अनुभव के आधार पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उनके दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि घटना के बाद पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज हुई या नहीं. लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी जगह पर किसी अनजान व्यक्ति की गलत हरकत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है कि वह उम्र में बड़ा है या मामला छोटा लग रहा है. अगर कोई अपनी हद पार करे तो साफ शब्दों में विरोध करना, सुरक्षित जगह पर जाना और जरूरत पड़ने पर पुलिस या स्थानीय मदद लेना ज्यादा जरूरी है.
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