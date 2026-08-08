'पिछले 2 साल से मां-बाप का चेहरा तक नहीं देखा!' इंडियन स्टार्टअप फाउंडर ने बयां किया दर्द, Video सुन भावुक हुए लोग

जब किसी स्टार्टअप की खबर सामने आती है तो अक्सर चर्चा फंडिंग, वैल्यूएशन, नए प्रोडक्ट और तेजी से बढ़ते बिजनेस की होती है. सोशल मीडिया पर भी सफल फाउंडर्स की जिंदगी देखकर लगता है कि अपना बिजनेस शुरू करना आजादी और सफलता का आसान रास्ता है.
लेकिन हकीकत कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है. कंपनी शुरू करने के बाद फाउंडर के लिए काम सिर्फ ऑफिस के कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहता. बिजनेस की जिम्मेदारी घर तक पहुंच जाती है और कई बार नींद, छुट्टी, दोस्त और परिवार भी पीछे छूट जाते हैं. अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय फाउंडर ने इसी सच्चाई को अपने वीडियो में बयां किया है.
फाउंडर ने वीडियो में बताया कि उन्हें अपने माता-पिता से मिले करीब दो साल हो चुके हैं. कंपनी की जिम्मेदारियों और लगातार काम के दबाव के कारण वह भारत नहीं आ सके. उनकी बातों में सबसे ज्यादा दर्द इसी बात को लेकर दिखाई दिया कि स्टार्टअप बनाने के दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताने वाले कई जरूरी पल खो दिए. माता-पिता से मिलने के लिए समय निकालना भी उनके लिए आसान नहीं रहा. यह बात सुनकर सोशल मीडिया पर कई लोग भावुक हो गए. लोगों ने कहा कि बिजनेस की सफलता की कीमत अगर परिवार से दूरी और रिश्तों के लिए समय की कमी है, तो उस पहलू पर भी बात होनी चाहिए.
फाउंडर के मुताबिक, स्टार्टअप शुरू करने के बाद काम का कोई तय टाइम नहीं रह जाता. कभी ग्राहक की समस्या सामने होती है, तो कभी टीम से जुड़ा कोई मुद्दा. इसके अलावा कंपनी का खर्च, निवेश, प्रोडक्ट, मार्केट और आने वाले महीनों की प्लानिंग भी फाउंडर को ही देखनी पड़ती है. कई बार एक काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है. ऐसे में रात को लैपटॉप बंद करने के बाद भी दिमाग कंपनी के बारे में ही सोचता रहता है. उन्होंने बताया कि बाहर से देखने पर लोगों को लगता है कि फाउंडर अपनी मर्जी का बॉस होता है, लेकिन असल में जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है. कर्मचारी की छुट्टी हो सकती है, लेकिन फाउंडर के लिए कंपनी की चिंता अक्सर छुट्टी के दिन भी साथ चलती है.
इस बातचीत का सबसे भावुक पल वो रहा, जब फाउंडर ने पैसे और सफलता से ज्यादा परिवार के साथ बिताए समय को अहम बताया. उनका कहना है कि बिजनेस में पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है और कंपनी को आगे बढ़ाने के मौके भी मिलते रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ बीता समय दोबारा वापस नहीं आता. माता-पिता के साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना या बस कुछ घंटे उनके पास रहना जैसी छोटी चीजें भी दूर रहकर बहुत बड़ी लगने लगती हैं. स्टार्टअप की दौड़ में यही छोटी-छोटी खुशियां कई बार सबसे पहले छूट जाती हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने फाउंडर की बात से खुद को जोड़ लिया. कुछ यूजर्स ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, उसमें सिर्फ सफलता नजर आती है, संघर्ष नहीं. लोगों ने लिखा कि किसी कंपनी को खड़ा करने के पीछे सिर्फ आइडिया और पैसा नहीं होता. फाउंडर को अपनी नींद, आराम, रिश्तों और कई बार मानसिक सुकून तक से समझौता करना पड़ता है. कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि नौकरी या बिजनेस की वजह से वे भी लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहे हैं. उनके लिए फाउंडर की बात सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सच्चाई जैसी लगी.
इस कहानी के बाद एक बड़ा सवाल जो सभी के सामने रह गया है, वो है कि क्या सफल होने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह पीछे छोड़ देना जरूरी है? स्टार्टअप के शुरुआती दौर में फाउंडर एक निश्चित समय के लिए ज्यादा दबाव में रहते हैं. कंपनी को खड़ा करना, टीम बनाना, ग्राहक जुटाना और बिजनेस को टिकाए रखना आसान काम नहीं है. ऐसे समय में ज्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है. लेकिन लंबे समय तक परिवार और अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करने का असर भी पड़ सकता है. सफलता मिलने के बाद अगर इंसान के पास उसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने करीबी लोग ही न हों, तो उस सफलता का मतलब कई बार बदल जाता है.
फाउंडर की कहानी ने एक बार फिर वर्क-लाइफ बैलेंस की चर्चा छेड़ दी है. बिजनेस में मेहनत जरूरी है, लेकिन लगातार काम करते रहना ही सफलता की गारंटी नहीं है. परिवार के लिए समय निकालना, दोस्तों से मिलना, आराम करना और खुद के लिए कुछ घंटे रखना भी जरूरी है. खासकर तब, जब स्टार्टअप कई सालों का सफर हो. हर फाउंडर की स्थिति अलग होती है और हर बिजनेस का दबाव भी अलग होता है. लेकिन यह कहानी जरूर याद दिलाती है कि कंपनी बनाते-बनाते इंसान को अपनी जिंदगी को पूरी तरह भूल नहीं जाना चाहिए. क्योंकि स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ सकती है, कंपनी बड़ी हो सकती है और पैसा भी बढ़ सकता है, लेकिन माता-पिता के साथ बीता हुआ वक्त वापस नहीं खरीदा जा सकता.
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