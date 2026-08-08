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'पिछले 2 साल से मां-बाप का चेहरा तक नहीं देखा!' इंडियन स्टार्टअप फाउंडर ने बयां किया दर्द, Video सुन भावुक हुए लोग

अमेरिका में रह रहे एक भारतीय स्टार्टअप फाउंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों को खूब भावुक कर रहा है. वीडियो में वह बता रहे हैं कि अपनी कंपनी खड़ी करने की कोशिश में वह करीब दो साल से अपने मम्मी-पापा से नहीं मिल पाए हैं. बिजनेस को संभालने के लिए सुबह से देर रात तक काम, लगातार जिम्मेदारियां और हर वक्त कंपनी की चिंता ने उनकी पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:02 PM IST
'पिछले 2 साल से मां-बाप का चेहरा तक नहीं देखा!' इंडियन स्टार्टअप फाउंडर ने बयां किया दर्द, Video सुन भावुक हुए लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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