Strawberry Capital of India: भारत के इस शहर को कहां जाता है स्ट्रॉबेरी हब? देश ही नहीं, विदेशों तक होती है इसकी डिमांड

Strawberry Capital of India: भारत में कई शहर और इलाके फलों के नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे नागपुर को ऑरेंज सिटी, मालदा को मैंगो सिटी और मुजफ्फरपुर को लीचियों का गढ़ कहा जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरी आखिर आती कहां से है?

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:16 PM IST
सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में एक फल सबसे पहले लोगों का ध्यान खींचता है चमकदार लाल रंग की स्ट्रॉबेरी. इसकी खुशबू, मिठास और ऊंची कीमत इसे खास बना देती है. केक, आइसक्रीम, मिल्कशेक से लेकर फलों की टोकरी तक, हर जगह इसकी मांग दिखती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरी आखिर आती कहां से है? कौन सा इलाका है जो न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करता है, बल्कि विदेशों तक इसकी सप्लाई करता है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे क्षेत्र में छिपा है, जहां का मौसम, मिट्टी और खेती का अनुभव मिलकर इस फल को खास बना देता है.

भारत का स्ट्रॉबेरी हब कैसे बना यह इलाका

भारत में स्ट्रॉबेरी की बात होते ही सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम सामने आता है. खासतौर पर यहां का एक प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका देश की करीब 80 फीसदी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करता है. इसी वजह से इसे भारत की “स्ट्रॉबेरी राजधानी” या “स्ट्रॉबेरी हब” कहा जाता है. दशकों से यहां किसान बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं. समय के साथ यह इलाका इस फल की पहचान बन गया. आज देश के ज्यादातर बड़े शहरों में मिलने वाली ताजी स्ट्रॉबेरी यहीं से पहुंचती है, जिसने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है.

 मौसम और मिट्टी ने बनाया स्वाद का राजा

यह इलाका स्ट्रॉबेरी के लिए इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि यहां का मौसम पूरे साल संतुलित रहता है. तापमान आमतौर पर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आदर्श माना जाता है. ठंडी रातें और हल्की धूप वाले दिन फलों की मिठास बढ़ा देते हैं. मानसून की अच्छी बारिश मिट्टी को उपजाऊ बनाती है. यहां की लाल लेटराइट मिट्टी पानी को ज्यादा देर रोकती नहीं, जिससे जड़ों के सड़ने का खतरा कम रहता है. मिट्टी में मौजूद खनिज तत्व स्ट्रॉबेरी के रंग, स्वाद और टिकाऊपन को बेहतर बनाते हैं.

देश से विदेश तक पहुंच और किसानों की कमाई

यहां चांडलर, स्वीट चार्ली और कैमारोसा जैसी कई व्यावसायिक किस्में उगाई जाती हैं. चांडलर अपने बड़े आकार और रसदार स्वाद के लिए मशहूर है, स्वीट चार्ली जल्दी पकती है और कैमारोसा लंबी दूरी के लिए उपयुक्त मानी जाती है. इन्हीं किस्मों की वजह से स्ट्रॉबेरी की मांग देश और विदेश दोनों में बनी रहती है. सितंबर-अक्टूबर में रोपाई होती है और दिसंबर से मार्च तक कटाई चलती है. इस दौरान किसान सीधे मंडियों, होटल इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग यूनिट्स को सप्लाई करते हैं. अनुकूल मौसम, खास मिट्टी और आधुनिक खेती तकनीकों ने इस क्षेत्र को भारत का स्ट्रॉबेरी हब बना दिया है.

