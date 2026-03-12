हाइजीन का हो गया मर्डर! पॉपकॉर्न वाले का वीडियो देख बाहर के खाने से उठ जाएगा भरोसा

Shocking Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस देखकर आप भी यही कहेंगे कि इसमें हाइजीन कहां मर गई? अक्सर सड़क किनारे लगने वाले खाने-पीने के स्टॉल पहले ही साफ-सफाई को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर आपको बाहर के खाने पर से भरोसा ही उठ जाएगा. वीडियो देख लोगों को घिन्न आ रही है और यूजर्स कमेंट बॉक्स में भड़क रहे हैं और तंज कस रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पॉपकॉर्न वाला पेशाब कर हाथ नहीं धोता है और यूं ही पॉपकॉर्न के पैकेट बनाने लगता है. पॉपकॉर्न बेचने वाला अपना स्टॉल छोड़ सड़क पार करता है और गाड़ी के पीछे जाकर पेशाब करने लगता है. इस दौरान ऊपर से किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया. जब ये पेशाब कर लेता है तो बिना हाथ धोए यूं ही सड़क पार करने लगता है. पहली बार देखने में यही लगता है कि ये व्यक्ति अपने स्टॉल पर जाकर हाथ धाएगा. लेकिन हैरानी तक होती है जब ये शख्स बिना हाथ धाए यूं ही पॉपकॉर्न के पैकेट बनाने लग जाता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @360sabya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स भड़क रहे हैं. वहीं ज्यादातर यूजर्स तंज कस रहे हैं. बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इसलिए मेरे फ्रेंड को पॉपकॉर्न पसंद है.'

