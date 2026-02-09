सासू मां हुईं बीमार तो पति ने कहा- जॉब छोड़ दो, सेवा करो... बीवी ने किया मना और फिर जानें कैसे हो गया 'तलाक'

Divorce Story: यह वायरल कहानी एक एक्स यूजर द्वारा शेयर की गई है जिसमें उसकी बचपन की दोस्त की पूरी जिंदगी की झलक मिलती है. स्कूल के दिनों में शुरू हुआ प्यार बीटेक तक पहुंचा और फिर दोनों ने टेक महिंद्रा में साथ काम शुरू किया. धीरे धीरे दोनों ने कंपनियां बदलीं, करियर में तरक्की की, शादी की, दो बच्चे हुए और अपने पैसों से घर खरीदा. बाहर से देखने पर यह कपल हर किसी का ड्रीम लाइफ जी रहा था.

महिला का करियर कैसा था?

इस कहानी में खास तौर पर महिला की मेहनत को उजागर किया गया है. दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद भी उसने सिर्फ छह महीने का ब्रेक लिया और फिर नई टेक्नोलॉजी सीखकर कंपनी बदली. समय के साथ उसकी सैलरी अपने पति से भी ज्यादा हो गई. वह नौवें महीने तक ऑफिस जाती रही और अपने बच्चों और पति के लिए काम करना उसकी खुशी बन चुका था.

टकराव कब शुरू हुआ?

समस्या तब शुरू हुई जब पति की मां बीमार हो गईं. परिवार ने महिला से कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़कर सास की देखभाल करे. महिला ने साफ कहा कि वह पहले ही दो बार प्रेग्नेंसी की वजह से ब्रेक ले चुकी है और अब करियर छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है. उसने यह भी ऑफर दिया कि वह घर की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी संभाल लेगी और पति कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकता है.

परिवार ने क्या कहा?

उसका यह सुझाव ससुराल वालों को पसंद नहीं आया. पोस्ट के मुताबिक सास इस बात से भी असहज थीं कि महिला की मां बच्चों की देखभाल के लिए उनके घर आएं. पति ने भी खुद ब्रेक लेने से इनकार कर दिया और यह सोच दिखाई गई कि हालात आने पर नौकरी छोड़ना बहू की जिम्मेदारी है. इसके बाद महिला पर भावनात्मक दबाव और ताने शुरू हो गए.

अंजाम क्या हुआ?

लगातार दबाव और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर महिला बच्चों के साथ मायके चली गई. उसने कहा कि अगर सास चाहें तो वे वहीं आकर रह सकती हैं, लेकिन पति ने इसके बजाय लीगल नोटिस भेजकर तलाक की बात शुरू कर दी. आखिरकार महिला ने ही तलाक फाइल कर दिया. इस कहानी ने इंटरनेट पर यह बहस छेड़ दी कि क्या महिलाओं से हर बार अपने करियर की कुर्बानी की उम्मीद करना सही है या नहीं.