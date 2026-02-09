Advertisement
trendingNow13103036
Hindi Newsजरा हटकेसासू मां हुईं बीमार तो पति ने कहा- जॉब छोड़ दो, सेवा करो... बीवी ने किया मना और फिर जानें कैसे हो गया तलाक

सासू मां हुईं बीमार तो पति ने कहा- जॉब छोड़ दो, सेवा करो... बीवी ने किया मना और फिर जानें कैसे हो गया 'तलाक'

Indian Tech Couple Divorce: एक भारतीय टेक प्रोफेशनल महिला ने सास की देखभाल के लिए हाई पेइंग नौकरी छोड़ने से इनकार किया, जिसके बाद उस पर भावनात्मक दबाव और उत्पीड़न का आरोप लगा और आखिरकार शादी तलाक तक पहुंच गई, इस कहानी ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सासू मां हुईं बीमार तो पति ने कहा- जॉब छोड़ दो, सेवा करो... बीवी ने किया मना और फिर जानें कैसे हो गया 'तलाक'

Divorce Story: यह वायरल कहानी एक एक्स यूजर द्वारा शेयर की गई है जिसमें उसकी बचपन की दोस्त की पूरी जिंदगी की झलक मिलती है. स्कूल के दिनों में शुरू हुआ प्यार बीटेक तक पहुंचा और फिर दोनों ने टेक महिंद्रा में साथ काम शुरू किया. धीरे धीरे दोनों ने कंपनियां बदलीं, करियर में तरक्की की, शादी की, दो बच्चे हुए और अपने पैसों से घर खरीदा. बाहर से देखने पर यह कपल हर किसी का ड्रीम लाइफ जी रहा था.

महिला का करियर कैसा था?

इस कहानी में खास तौर पर महिला की मेहनत को उजागर किया गया है. दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद भी उसने सिर्फ छह महीने का ब्रेक लिया और फिर नई टेक्नोलॉजी सीखकर कंपनी बदली. समय के साथ उसकी सैलरी अपने पति से भी ज्यादा हो गई. वह नौवें महीने तक ऑफिस जाती रही और अपने बच्चों और पति के लिए काम करना उसकी खुशी बन चुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: असली 'Terminator' अब चीन में? देखिए कैसे शाओलिन के भिक्षु रोबोट्स को सिखा रहे हैं कुंग फू के खतरनाक दांव-पेंच

टकराव कब शुरू हुआ?

समस्या तब शुरू हुई जब पति की मां बीमार हो गईं. परिवार ने महिला से कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़कर सास की देखभाल करे. महिला ने साफ कहा कि वह पहले ही दो बार प्रेग्नेंसी की वजह से ब्रेक ले चुकी है और अब करियर छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है. उसने यह भी ऑफर दिया कि वह घर की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी संभाल लेगी और पति कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकता है.

परिवार ने क्या कहा?

उसका यह सुझाव ससुराल वालों को पसंद नहीं आया. पोस्ट के मुताबिक सास इस बात से भी असहज थीं कि महिला की मां बच्चों की देखभाल के लिए उनके घर आएं. पति ने भी खुद ब्रेक लेने से इनकार कर दिया और यह सोच दिखाई गई कि हालात आने पर नौकरी छोड़ना बहू की जिम्मेदारी है. इसके बाद महिला पर भावनात्मक दबाव और ताने शुरू हो गए.

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! अब ट्रेन के आगे लगेगी 'जादुई प्लेट', पटरी पर पत्थर देखते ही कर देगी साफ

अंजाम क्या हुआ?

लगातार दबाव और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर महिला बच्चों के साथ मायके चली गई. उसने कहा कि अगर सास चाहें तो वे वहीं आकर रह सकती हैं, लेकिन पति ने इसके बजाय लीगल नोटिस भेजकर तलाक की बात शुरू कर दी. आखिरकार महिला ने ही तलाक फाइल कर दिया. इस कहानी ने इंटरनेट पर यह बहस छेड़ दी कि क्या महिलाओं से हर बार अपने करियर की कुर्बानी की उम्मीद करना सही है या नहीं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

divorceviraltrending

Trending news

जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर तत्कालीन पीएम ने क्या कहा था?
Indian Army news
जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर तत्कालीन पीएम ने क्या कहा था?
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन