जिस बॉस ने जिंदगी नर्क बनाई थी, अब उसी ने नौकरी का भेजा ऑफर;  भारतीय इंजीनियर ने पूछा- कन्फ्यूज्ड हूं, क्या करूं

Viral News: सोशल मीडिया पर एक भारतीय इंजीनियर की कहानी तेजी से वायरल हो रही है, उसने Reddit पर बताया कि जिस बॉस ने कुछ महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था, अब वही दोबारा उसे जॉब का ऑफर दे रहा है. इंजीनियर ने लिखा कि वह 31 साल का आईटी कंसल्टेंट है और एक विदेशी कंपनी में डॉलर में पेमेंट और 150% वेतन वृद्धि के साथ काम कर रहा था. वर्क फ्रॉम होम और ओवरटाइम का भुगतान मिलने से वह काफी खुश था, लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया.

टॉक्सिक बॉस ने बना दी जिंदगी मुश्किल

शुरुआत में उसका भारतीय मैनेजर बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने लगा. हर मीटिंग में सैलरी की बात करता, हर घंटे रिपोर्ट मांगता और ओवरटाइम का पैसा रोक देता. उसने यहां तक कहा कि इंजीनियर की “डिसक्वालीफाई” की वजह से उसे ज्यादा समय लगता है. जब बॉस ने अपने जानकार को टीम में लेने का दबाव बनाया और इंजीनियर ने मना कर दिया, तो उसने जानबूझकर परेशान करना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

संडे की रात आया टर्मिनेशन मेल

इंजीनियर ने बताया कि लगातार मानसिक तनाव के बाद उसने बॉस से साफ कहा कि अगर उसे काम पसंद नहीं तो निकाल दे. कुछ दिनों बाद, रविवार रात को उसे ‘नॉन-परफॉर्मेंस’ के कारण टर्मिनेशन मेल मिला. अगले दिन जब उसने कारण पूछा तो बॉस ने कहा कि यह ऊपर से आया आदेश है. इंजीनियर ने फिर भी पूरे प्रोफेशनल तरीके से नोटिस पीरियड पूरा किया और इस बीच कंपनी से एक ‘एप्रिसिएशन मेल’ भी मिला. लेकिन पूरी घटना ने उसकी मानसिक हालत पर बुरा असर डाला.

अब वही कंपनी बुला रही है वापस

कुछ महीनों बाद कहानी में ट्विस्ट आया. उसी कंपनी की एचआर और सीनियर मैनेजर ने संपर्क कर कहा कि “इस बार हालात अलग होंगे.” अब इंजीनियर उलझन में है कि क्या उसे फिर से उसी कंपनी में लौटना चाहिए जिसने कभी उसे टॉर्चर किया था. Reddit पर इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने रिएक्शन दिया. किसी ने लिखा, “कभी पीछे मत देखो,” तो किसी ने लिखा, “अगर माहौल बदला है, तो ट्राय कर लो.”