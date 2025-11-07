गांव की मिट्टी से आसमान तक... बेटे ने झोंक दी जान और मां-बाप के सपने को यूं किया पूरा, ताकती रह गई दुनिया

Parents Love: हर बेटे का सपना होता है कि वह अपने माता-पिता को वो सब कुछ दे जो उन्होंने कभी नहीं देखा. तेलंगाना के संजीवा रेड्डी थल्ला के लिए ये सपना तब हकीकत बना जब उनके माता-पिता ने अपने जीवन की पहली हवाई यात्रा की. संजीवा अब ब्रिटेन में प्रोग्रामर हैं, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके माता-पिता गांव से निकलकर विमान में सवार होते दिखे.

कैसे शुरू हुई इस भावनात्मक सफर की कहानी?

वीडियो की शुरुआत में उनके माता-पिता गांव के खेतों में बैठे नजर आते हैं और फिर दृश्य बदलकर ब्रिटेन में संजीवा के परिवार के साथ बिताए खुशनुमा पलों में बदल जाता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “ये उनकी पहली उड़ान थी, पहली बार राज्य की सीमा पार की, पहली बार विमान में बैठे और पहली बार जूते पहने.” यह पंक्तियां उस सादगी और संघर्ष की झलक दिखाती हैं जो उनके जीवन का हिस्सा रही.

बेटा याद करता है बचपन की गरीबी के वो दिन

संजीवा ने लिखा, “जब विमान ब्रिटेन में उतर रहा था, मेरी यादें वापस मेरे तेलंगाना के स्कूल के दिनों में चली गईं. मैं याद करता हूं वो वक्त जब मैं पैबंद लगे पतलून पहनता था, खाद की बोरी से बना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाता था. हमारे पास एक ढंग का घर भी नहीं था. और अब, वे मेरे घर में हैं.” संजीवा ने लिखा, “यह किसी बड़ी उपलब्धि की कहानी नहीं है. यह घर खरीदने की बात नहीं है. यह उस पल की बात है जब मेरे माता-पिता मेरे साथ आसमान में थे.” उन्होंने बताया कि उनकी मां आज भी अंगूठा लगाकर साइन करती हैं और पिता मुश्किल से अपना नाम तेलुगु में लिख पाते हैं. लेकिन अब वे उस दुनिया में हैं, जहां उनका बेटा उन्हें गर्व से ले आया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्यों कहा ‘You Won’?

वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी का दिल छू लिया. एक यूजर ने लिखा, “You won,” तो किसी ने कहा, “दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है ये.” कई लोगों ने लिखा, “इससे बड़ा सुख नहीं कि आप अपने माता-पिता को यह खुशी दे पाएं.” यह वीडियो न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि लाखों लोगों को अपने माता-पिता के प्रति कृतज्ञता महसूस कराने वाला बन गया.

कौन हैं संजीवा रेड्डी थल्ला?

संजीवा रेड्डी थल्ला फिलहाल ब्रिटेन की कंपनी IQVIA में सीनियर प्रोग्रामर के रूप में काम करते हैं. इससे पहले वे नोवार्टिस और टाइगरमेड जैसी कंपनियों में भी रह चुके हैं. उन्होंने सेंट पीटर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तेलंगाना से फार्मेसी में स्नातक किया है. 2015 में उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट के रूप में करियर शुरू किया और अब 2,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले अपने यूट्यूब चैनल से भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं.