एम्स्टर्डम की महंगाई देख दंग रह गए टेक एक्सपर्ट, बोले- बेंगलुरु से 3 गुना महंगा, दोस्तों ने कहा 'Europoor'

Viral News: बेंगलुरु के एक टेक एक्सपर्ट ने एम्स्टर्डम में छह महीने बिताने के बाद वहां की महंगाई पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. प्रीतम भोसले नामक इस शख्स ने ट्विटर पर एक थ्रेड शेयर किया, जिसमें उन्होंने एम्स्टर्डम और बेंगलुरु की तुलना की और वहां की जीवनशैली, खर्च और रोजगार के अवसरों के बारे में बताया. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

किराए का भूत

भोसले ने अपनी पोस्ट की शुरुआत किराए से की जो एम्स्टर्डम में बहुत महंगा था. उन्होंने बताया कि यहां एक बेडरूम का फ्लैट का किराया €2,000 (लगभग 1.8 लाख रुपये) प्रति माह होता है. यह कीमत बेंगलुरु की तुलना में तीन गुना ज्यादा है. उन्होंने बताई कि यहां घर ढूंढना भी बहुत कठिन है, जिसे वह "हंगर गेम्स" जैसा बताते हैं. हालांकि, उन्होंने यहां के किरायेदार सुरक्षा कानून की जमकर तारीफ की हैं, जो भारत से बेहतर हैं.

सुपरमार्केट और ताजे फल

भोसले ने एम्स्टर्डम के सुपरमार्केट्स, जैसे जुम्बो और अल्बर्ट हेजिन का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यहां ताजे फल और सब्जियां बहुत अच्छे मिलते हैं. हालांकि, इसका खर्च बेंगलुरु की तुलना में तीन गुना ज्यादा था. इसके बावजूद उन्होंने ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए इसे उचित ठहराया. वह वीकेंड पर किसानों के बाजारों का भी आनंद लेते हैं, जो उन्हें बहुत आकर्षक लगते हैं.

It’s officially 6 months since I moved to Amsterdam.

Here’s a non exhaustive list of things that have changed in my quality of life and are different from my life in Bengaluru, India

Might be helpful if you’re planning to move to Amsterdam.

pic.twitter.com/3vSAjd9VWF

— Pratim (@BhosalePratim) April 10, 2025