इंडियन लड़की ने Meta, Amazon और UBER में दिया इंटरव्यू, लेकिन उसने ज्वाइन की ये अनजान कंपनी! ऐसा क्यों?

Indian Techie Karishma Mandal: करिश्मा मंडल ने अमेरिका जाकर टेक इंडस्ट्री के बड़े नामों- उबर, मेटा और अमेजन में इंटरव्यू दिए. हालांकि इन कंपनियों से उन्हें ऑफर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय Salesforce में प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी हासिल की. 29 वर्षीय करिश्मा का सपना था कि वे एआई (AI) से जुड़ी टेक जॉब करें. इसके लिए उन्होंने तय किया कि उन्हें टेक वर्ल्ड के सेंटर, यानी सैन फ्रांसिस्को में रहना होगा. 2024 में वे एक हेल्थकेयर कंपनी के लिए रिमोट काम करते हुए इस शहर में शिफ्ट हुईं.

शुरुआत में नौकरी क्यों नहीं ढूंढी?

नए शहर में जाना उनके लिए बड़ा बदलाव था. इसलिए उन्होंने तुरंत नौकरी खोजने के बजाय अपना सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने पर ध्यान दिया. उनका कहना था, “जब मैं सैन फ्रांसिस्को आई, तो मेरे पास यहां कोई नहीं था.” कठिन जॉब मार्केट को देखते हुए उन्होंने लिंक्डइन पर सीधे हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटर्स से जुड़ना शुरू किया. वे उन लोगों से कनेक्ट हुईं जो उनकी पसंदीदा पोजीशन के बारे में पोस्ट कर रहे थे. यही नेटवर्किंग उन्हें अवसर दिलाने में मददगार बनी.

नौकरी पाने के लिए कौन-सी ट्रिक्स अपनाईं?

करिश्मा ने जॉब लिस्टिंग साइट्स पर फिल्टर लगाकर सही नौकरियां खोजीं और जल्दी आवेदन किया. उनका मानना है कि सीवी हमेशा कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए, भले ही जॉब लिंक्डइन से मिला हो. साथ ही, उन्होंने रेफ़रल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अतिरिक्त बढ़त हासिल की. करिश्मा ने मुंबई के शाह एंड एंकर कुच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटी डिप्लोमा किया. इसके बाद ठाडोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पूरा किया और बाद में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की.

