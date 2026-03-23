घर बैठे मिली 1.8 करोड़ की नौकरी! इस शख्स ने बिना विदेश गए कैसे हासिल की इंटरनेशनल जॉब?

आज के दौर में जहां लोग बड़ी सैलरी के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, वहीं एक भारतीय टेकिए ने बिना देश छोड़े ही 1.8 करोड़ की इंटरनेशनल नौकरी हासिल कर सबको चौंका दिया. ना कोई जुगाड़, ना कोई खास नेटवर्क सिर्फ सही प्लान और लगातार मेहनत. सोशल मीडिया पर वायरल इस कहानी ने युवाओं के बीच नई उम्मीद जगा दी है. खास बात यह है कि इस शख्स ने अपनी पूरी तैयारी अपने कमरे से बैठकर की और साबित कर दिया कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो, तो सफलता कहीं से भी हासिल की जा सकती है.

कैसे शुरू हुई तैयारी की प्लानिंग?

कार्तिक मोदी, जो फिलहाल अमेजन में SDE 2 के तौर पर काम कर रहे हैं और पहले माइक्रोसॉफ्ट व उबर जैसी कंपनियों में रह चुके हैं, उन्होंने अपनी तैयारी एकदम प्लान के साथ शुरू की. उन्होंने सबसे पहले 25–30 इंटरनेशनल कंपनियों की एक टारगेट लिस्ट बनाई और सिर्फ उन्हीं नौकरियों को चुना, जिनमें वीजा स्पॉन्सरशिप मिलती थी. LinkedIn Jobs, Indeed और Levels.fyi जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से उन्होंने सही अवसर तलाशे. इसके अलावा उन्होंने 35–40 जॉब डिस्क्रिप्शन को समझकर उन स्किल्स को पहचाना, जो ज्यादातर कंपनियों में कॉमन थीं.

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क्या था 10-12 हफ्तों का सख्त प्लान?

कार्तिक ने बताया कि उन्होंने रैंडम पढ़ाई करने के बजाय 10-12 हफ्तों का सख्त प्लान फॉलो किया. शुरुआती 5 हफ्तों में उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम (DSA) पर फोकस किया और करीब 100 सवाल हल किए, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान रखा. इसके बाद सिस्टम डिजाइन, डोमेन नॉलेज और बिहेवियरल इंटरव्यू की तैयारी की. उनकी खास बात यह रही कि वे हर सॉल्यूशन को जोर से समझाने की प्रैक्टिस करते थे, जिससे इंटरव्यू में उनकी कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर हुए.

सिस्टम डिजाइन और अनुभव क्यों बना गेम चेंजर?

कार्तिक ने बताया कि सिस्टम डिजाइन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना. उन्होंने 8-10 कोर सिस्टम जैसे ऑथेंटिकेशन, पेमेंट, सर्च और नोटिफिकेशन पर गहराई से काम किया. इसमें API, डेटाबेस, कैशिंग और फेलियर हैंडलिंग जैसे पहलुओं को समझा. साथ ही, उन्होंने अपने 3-4 रियल प्रोजेक्ट्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया, जिसमें स्केल, लेटेंसी और फैसले लेने की प्रक्रिया पर फोकस किया गया. इससे इंटरव्यू में उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दिखाने में मदद मिली.

कैसे मिली आखिरकार 1.8 करोड़ की जॉब?

कार्तिक ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार एक पेज का रिज्यूमे तैयार किया, जिसमें सिर्फ measurable impact को दिखाया गया. उन्होंने 6-8 मॉक इंटरव्यू देकर अपनी कमजोरियों को सुधारा. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जवाब देने पर ध्यान दिया. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें ₹1.8 करोड़ का इंटरनेशनल ऑफर मिला. बाद में वे यूके शिफ्ट भी हो गए. उन्होंने साफ कहा “ना कोई हैक, ना शॉर्टकट… सिर्फ एक सिस्टम जिसे लगातार फॉलो किया.”