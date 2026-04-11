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Hindi Newsजरा हटकेमैं बेबी की देखभाल करता हूं, इंडियन इंजीनियर की रिक्वेस्ट पर वायरल हो गया अमेरिकी मैनेजर का जवाब

'मैं बेबी की देखभाल करता हूं', इंडियन इंजीनियर की रिक्वेस्ट पर वायरल हो गया अमेरिकी मैनेजर का जवाब

Reddit Post Viral: विदेश में काम कर रहे एक भारतीय टेक प्रोफेशनल ने अपनी आपबीती शेयर की जो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है. ये कहानी बताती है कि अगर वर्क कल्चर बेहतर और समझदार मैनेजर हो तो ये जीवन को कितना आसान बना सकते हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:58 PM IST
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फोटो क्रेडिट: Reddit Post
फोटो क्रेडिट: Reddit Post

Reddit Post Viral: इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने Reddit पर  r/IndianWorkplace ने अपनी कहानी शेयर कर बताया कि हाल ही में उनके घर एक नन्हा मेहमान आया है. अब उनकी वाइफ ने दौराबा ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने 7 महीने के बच्चे की देखभाल के लिए एक मेड(Nanny) रखी है. शख्स ने बताया कि ये नैनी शाम साढ़े 4 बजे चली जाती है जबकि उनकी पत्नी शाम साढ़े 7 बजे आती है. इस बीच नन्हे मासूम की देखभाल उन्हें ही करनी पड़ती है. शख्स का कहना है कि उनके पास माता पिता या रिश्तेदार नहीं हैं वो दोनों मिलकर ही बच्चे की देखभाल करते हैं. ऐसे में टेककर्मी ने इस बारे में अपने मैनेजर से खुलकर बात करने का फैसला लिया.

टेककर्मी ने अपने मैनेजर को सारी बात खुलकर बता दी. उसने मैसेज किया, "आज से मेरे वर्क शेड्यूल में थोड़ा बदलाव होगा. मैं रोज शाम 4:30 से 7:30 बजे तक बच्चे की देखभाल के लिए ऑफिस से ब्रेक लूंगा. इसकी भरपाई मैं सुबह जल्दी काम शुरू करके या देर रात तक काम करके पूरी कर दूंगा."

यह भी पढ़ें: झूले पर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों का हमला, बेबस चिल्लाता रह गया मासूम, वीडियो देख भड़के लोग

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मैनेजर ने दिया दिल जीतने वाला रिप्लाई

जब मैनेजर ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे काफी खुशी हुई. मैनेजर ने रिप्लाई दिया, "यह जानकर खुशी हुई." इसी के साथ मैनेजर ने सलाह दी कि इस समय को 'आउट ऑफ ऑफिस' (OOO) मार्क कर ब्लॉक कर दो. ताकी टीम के बाकी लोग उस दौरान कोई मीटिंग न रखें.

रेडिट पोस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें-

 

इंडियन कॉर्पोरेट सिस्टम को लेकर छिड़ी बहस

अपने मैनेजर की इस शानदार बात को लेकर टेककर्मी ने लिखा कि इसी वजह से उनका भारत में लौटकर काम करने का मन नहीं करता है. पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कुछ यूजर्स ने कहा कि काश भारत में भी ऐसे मैनेजर की संख्या बढ़े. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ एक अच्छी मैनेजर का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक अच्छे कर्मचारी का भी उदाहरण है. उन्होंने अपनी समस्या को साफ शब्दों में रखा और उसका समाधान भी खुद ही सुझाया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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