स्कूटी बताकर बेटे ने मां-बाप को गिफ्ट कर दी BMW! रिएक्शन VIDEO देखकर रो पड़े लाखों लोग

Indian Techie Gift BMW Video Viral: आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी. एक भारतीय टेक पेशेवर और कंटेंट क्रिएटर सिद्धार्थ भदौरिया ने अपने माता-पिता को जो सरप्राइज दिया है, वह हर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का सपना होता है. उन्होंने अपने माता-पिता को एक लग्जरी BMW X1 कार गिफ्ट की, वह भी एक मजेदार बहाने के साथ.

स्कूटी का बहाना और पिता की डांट का डर

सिद्धार्थ ने अपने इस सरप्राइज की शुरुआत एक छोटी सी प्लानिंग के साथ की. उन्होंने अपनी मां को बताया कि वे पिता के लिए एक नई स्कूटी खरीदने जा रहे हैं. उनकी मां को लगा कि शायद बेटा फिजूलखर्ची कर रहा है. उन्होंने सिद्धार्थ को चेतावनी भी दी कि नया दोपहिया वाहन खरीदने के लिए उन्हें पिता से डांट पड़ सकती है. मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटा 1-1.5 लाख की नहीं, बल्कि करोड़ों की बात कर रहा है.

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पार्किंग एरिया में खुला सबसे बड़ा राज

सिद्धार्थ अपने माता-पिता को पार्किंग एरिया में ले गए और पिता के हाथ में चाबियां थमा दीं. जैसे ही पिता ने चाबी का बटन दबाया, सामने खड़ी एक शानदार BMW X1 की हेडलाइट्स जल उठीं. शुरुआत में माता-पिता थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह लग्जरी SUV उन्हीं के लिए है. यह देखकर दोनों काफी भावुक हो गए.

कीमत पूछी तो मिला दिल जीतने वाला जवाब

हैरान होकर पिता ने पूछा, "इतनी महंगी कार कौन खरीदता है?" इस पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, "कीमत भूल जाइए, मुझे यह मुफ्त में मिली है. बस बैठिए और सवारी का आनंद लीजिए". कार के अंदर बैठकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वह असल में इस कार में बैठी हैं. पिता ने भी बड़े प्यार से अपने बेटे को इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद दिया.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा, "उन्होंने मुझे सब कुछ दिया; आज मेरी बारी थी". इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो बेहद मासूमियत से भरा है और माता-पिता की खुशी देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा. किसी ने इसे 'सपना सच होना' बताया तो किसी की आंखें वीडियो देखकर भर आईं.