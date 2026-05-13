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भारत का ऐसा मंदिर जहां, भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है सोना-चांदी! पुजारी बांटते हैं पैसे

भारत के दो ऐसे अनोखे मंदिर जहां प्रसाद में खाने की चीज़ें नहीं बल्कि सोना, चांदी और नकद पैसे मिलते हैं. जानिए रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर और तमिलनाडु के करुपसामी मंदिर की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 13, 2026, 06:30 AM IST
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भारत का ऐसा मंदिर जहां, भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है सोना-चांदी! पुजारी बांटते हैं पैसे

भारत में जब भी हम मंदिर जाते हैं, तो मन में लड्डू, मिश्री या फल के प्रसाद का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मंदिर से निकलते वक्त आपके हाथ में सोने के गहने या नोटों की गड्डियां हों? जी हां, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है. भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी और समृद्ध मंदिर हैं जहां का प्रसाद कैलोरी में नहीं बल्कि कैरेट में नापा जाता है. आइए जानते हैं इन दो खास मंदिरों के बारे में जहां भक्तों की किस्मत सच में चमक जाती है.

श्री वरमथारुम मलिगईपराई करुपसामी मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु के थेनी जिले में पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है. यहां लोग तब आते हैं जब उनकी हर उम्मीद टूट चुकी होती है. यहां के देवता 'करुपसामी' को न्याय का देवता माना जाता है. 'वरमथारुम' का अर्थ ही है 'वरदान देने वाला'. इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यहां का प्रसाद है.

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क्यों वायरल हुआ यह मंदिर?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैला जिसने सबको चौंका दिया. इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में नकद पैसे यानी करेंसी नोट बांटे जाते हैं. जहां अन्य मंदिरों में भक्त दान देते हैं, वहीं यहां देवता की ओर से आशीर्वाद के रूप में पैसे वापस मिलते हैं. यह परंपरा उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कानूनी विवादों या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं.

दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय

अगर आप यहां जाने का प्लान कर रहे हैं, तो गुरुवार, शुक्रवार और अमावस्या के दिन सबसे उत्तम हैं. इन दिनों यहां विशेष पूजा और 'अरुलवाक्कू' (ईश्वरीय भविष्यवाणी) की जाती है. यहां के पुजारी ए.पी.एस. शिवकुमार पूसारी इस पुरानी परंपरा को आज भी पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

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महालक्ष्मी मंदिर, रतलाम (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित यह मंदिर दिवाली के समय किसी खजाने की गुफा जैसा दिखने लगता है. शहर के मानक चौक पर स्थित यह मंदिर साल भर तो सामान्य रहता है, लेकिन धनतेरस आते ही यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. यहां की सजावट देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह सकती हैं.

100 करोड़ की सजावट और अनोखा प्रसाद

दिवाली के पांच दिनों के दौरान इस मंदिर को भक्तों द्वारा दान किए गए नोटों, सोने के गहनों और हीरे के हार से सजाया जाता है. खबरों की मानें तो इस सजावट की कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ऊपर चली जाती है. सबसे खास बात यह है कि उत्सव खत्म होने के बाद, भक्तों को प्रसाद के रूप में चांदी के सिक्के और गहने वापस दिए जाते हैं.

महाराजा के समय से चली आ रही परंपरा

कहा जाता है कि इस अनोखी परंपरा की शुरुआत महाराजा रतन सिंह राठौर ने की थी. तब से लेकर आज तक यह सिलसिला अटूट है. भक्तों का मानना है कि महालक्ष्मी को अपनी कीमती वस्तुएं अर्पित करने से साल भर घर में समृद्धि बनी रहती है. यहां से मिला प्रसाद लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं ताकि देवी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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