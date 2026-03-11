Weird Tribe: ऐसी जनजाति जो अनोखी घास से हर 15 साल में बनाती है मंदिर, इतिहास जानकर उड़ जाएगी आपकी नींद!

Advertisement
Toda Tribes re-thatching Ritual: आज हम आपको भारत की आदिवासी टोडा (Toda) जनजाति की अद्भुत परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसमें लोग पवित्र मंदिर की छत को दोबारा बनाने के लिए एक खास किस्म की घास का यूज करते हैं. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:26 AM IST
Toda Tribes: दुनिया में अनेक जनजातियां हैं जो अपने अनोखे रीति-रिवाजों के लिए जानी जाती हैं. आपने अफ्रीकी जनजातियों की अजीब परंपरा के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको नीलगिरी की सबसे जनजातियों में से एक पुरानी टोडा (Toda) जनजाति के बारे में बता रहे हैं. जो अपने पवित्र मंदिर की छत को बनाने के लिए एक खास घास को इकट्ठा कर रहे हैं. चलिए जानते हैं इस घास के बारे में और जानेंगे कि टोडा जनजाति ये काम कब और क्यों करती है?

नीलगिरी की सबसे प्राचीन आदिवासी जनजातियों में से एक टोडा जनजाति (Toda tribe) के लोग एक खास धार्मिक परंपरा को निभाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं. यह समारोह नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटी से बॉटनिकल गार्डन के ऊपर स्थित मेलमार्श नाम के पुराने गांव में हुआ. टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी पहाड़ी की चोटियों पर बसे छोटे गांवों में रहते हैं जिन्हें 'मंड' कहा जाता है. 

मेलगार्श मंड में क्यों इकट्ठा हुए लोग

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मेलगार्श में ये लोग अपने मंदिर की छत को बनाने के लिए इकट्ठा हुए. यहां पर मंदिर की छत बनाने के लिए ये लोग एक खास किस्म की घास को इकट्ठा कर रहे हैं. ये घास 'अवफुल'(avful) कहलाती है. इस घास की खास बात ये है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ नीलगिरी की दलदली जमीन में ही उगती है. हालांकि अब ये धीरे धीरे कम होती जा रही है. टोडा जनजाति के लोग इस घास से मंदिर की छत को फिर से ढकने का धार्मिक काम कर रहे हैं. ये परंपरा 15 साल में एक बार निभाई जाती है. इसमें अवफुल घास से मंदिर की छत को दोबारा (re-thatching) ढका जाता है. 

कढ़ाई वाली शॉल पहनते हैं पुरुष

इस पवित्र मौके पर टोडा जनजाति के पुरुष कढ़ाई वाली शॉल पहनकर घास को इकट्ठा करते हैं. टोडा जनजाति के रहन-सहन की बात करें तो ये लोग जिन घरों में रहते हैं वे पारंपरिक बांस से बने होते हैं. इन घरों की बनावट इंद्रधनुष जैसी मुड़ी हुई होती है. ऊंचे पहाड़ों पर तेज हवा से बचने के लिए इन घरों को मिट्टी और घास से ढका जाता है. हालांकि अब कई लोग पक्के (कंक्रीट) घरों में रहने लगे हैं, लेकिन वो अपने मंदिरों को आज भी बेंत, बांस और अवफुल घास से ही बनाते हैं. 

मंदिर बनाने के अलग-अलग चरण

ऐसा नहीं है कि मंदिर एक साथ बन जाता है. इसके भी कई धार्मिक रस्में होती हैं. टोडा लोग अपने पवित्र मंदिर को कई चरणों में बनाते हैं. सबसे पहले चरण क्वेहल समारोह (kwehll ceremony) में सबसे पहले पतले बांस (theff) को मोड़कर मंदिर की छत का ढांचा तैयार किया जाता है. ये ढांचा गोल होता है. इसके बाद वाड्रोफस्ट समारोह (waadrofst ceremony) में बांस की तिरछी लकड़ियों को बनाया जाता है. इसके बाद आखिर में मंदिर की छत को avful घास से ढका जाता है. इन रस्मों में टोडा समुदाय के लोग ही भाग लेते हैं.

घास की सजावट

मंदिर की छत को घास से सजाने का काम आमतौर पर समुदाय के बुजुर्ग पुरुष ही करते हैं. घास को सजाने से पहले 'टोट' (Toott) नाम का एक ढांचा बनाया जाता है जिस पर घास बांधी जाती है. जब समुदाय के बुजुर्ग पुरुष मंदिर की छत को ढकने का काम करते हैं तो गीत गाते हुए काम करते हैं. पुरुष मंदिर के दोनों ओर से घास सजाने का काम करते हैं और ऊपर मिलते हैं. इसके बाद पुजारी का रोल आता है. पुजारी दूध मथने वाली लकड़ी और बांस के बर्तन से पूजा कराते हैं. इस दौरान सभी लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और 'konn ezht' नाम के पवित्र गीत गाते हैं.

नेचर से गहरा रिश्ता

टोडा जनजाति के लोगों का मानना है कि जंगल, नदियां, घास के मैदान, पहाड़ और गुफाएं सभी पवित्र हैं. टोडा जनजाति के लोगों की जिंदगी जंगलों और घास के मैदानों से गहराई से जुड़ी है.

4000 साल पुरानी परंपरा

द हिंदू की रिपोर्ट की रिपोर्ट की माने तो विशेषज्ञ तरुण छाबड़ा के अनुसार, टोडा जनजाति करीब 4 हजार साल पुरानी है. टोडा जनजाति के पुरुष 400 अलग-अलग पौधों की प्रजातियों को पहचान सकते हैं. बांध बनने, पाइन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाने से दलदली घास के मैदान कम हो रहे हैं. इसलिए नीलगिरी में अब अवफुल घास कम हो रही है.

