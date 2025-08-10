सावधान! पटाया में रात को टहलना पड़ा महंगा, भारतीय पर्यटक को लगाया गले, 4 लाख की चेन हो गई चोरी
सावधान! पटाया में रात को टहलना पड़ा महंगा, भारतीय पर्यटक को लगाया गले, 4 लाख की चेन हो गई चोरी

Indian Tourist Pattaya theft Claim: थाईलैंड के पटाया शहर में एक भारतीय ने दावा किया है कि दो लेडीबॉय ने उसे जबरन छूकर और गले लगाकर उसकी सोने की चेन लूट ली है. जहां शख्स ने स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:33 PM IST
Pattaya theft case: भारतीय काफी तादाद में हर साल घूमने के लिए थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं. इस दौरान वो कई शहरों में घूमते हैं. इनमें से एक प्रमुख शहर पट्टाया भी है. जहां मशहूर पर्यटन स्थल पट्टाया में एक भारतीय शख्स के साथ ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल शख्स ने दावा किया है कि दो लेडीबॉय ने उसे गले लगाकर और गले लगाकर उसकी 4 लाख रुपये की सोने की चेन चुरा ली. यह घटना उस समय हुई जब वह रात में टहल रहा था. जहां शख्स ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है.

पीड़ित का पुलिस को दिया गया बयान
चोरी की घटना की शिकायत कराने वाले भारतीय टूरिस्ट्स हेमंत कुमेर बताया ने 5 अगस्त की सुबह लगभग 2:30 बजे स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जहां हेमंत ने पुलिस को बताया कि वह सोई बीच रोड 13/2 पर टहल रहा था. तभी दो 'लेडीबॉय' उसके पास आईं. उन्होंने उसे अपनी सेवाएं देने की पेशकश की, जिसे हेमंत ने ठुकरा दिया. इसके बाद हेमंत ने बताया कि मना करने के बाद भी वे उसका पीछा करती रहीं और जबरदस्ती उसे छूने और गले लगाने की कोशिश करने लगीं. किसी तरह हेमंत ने उन्हें खुद से दूर किया और आगे बढ़ गया. थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे महसूस हुआ कि उसके गले में पहनी हुई 40 ग्राम की सोने की चेन गायब है. जहां इस चेन की कीमत थाई करेंसी में 1.50 लाख और भारतीय करेंसी में लगभग 4 लाख रुपये है.

पुलिस की जांच और संदेह
भारतीय टूरिस्ट की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत इलाके में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कथित चोरों का कोई पता नहीं चल पाया. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले. पुलिस ने पाया कि हेमंत की बताई हुई कहानी और फुटेज में कुछ असमानताएं हैं. हालांकि, अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है और जांच जारी है. वहीं पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट झूठी निकलने पर कुमेर पर भी झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया जा सकता है.

ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

