थाईलैंड घूमने गए भारतीय टूरिस्ट को सेक्स वर्कर्स ने बीच सड़क पर क्यों पीटा? Video ने खोली पूरी पोल

Thailand Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने थाईलैंड के पटाया शहर से सामने आई एक हिंसक घटना को उजागर किया है, जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट को पब्लिक प्लेस पर पीटा जाता दिख रहा है. यह घटना 27 दिसंबर की तड़के की बताई जा रही है, जब कथित तौर पर पैसे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना कैमरे में कैद कर ली.

कौन है भारतीय टूरिस्ट?

Thaiger की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भारतीय नागरिक की पहचान 52 वर्षीय राज जसूजा के रूप में हुई है. आरोप है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स से कथित सेवाएं लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. वायरल वीडियो में तीन ट्रांसजेंडर महिलाएं राज जसूजा को घेरती नजर आती हैं. जब वह अपनी कार से निकलने की कोशिश करते हैं, तो एक महिला कार का दरवाजा रोक लेती है.

इसके बाद आसपास मौजूद एक पुरुष और कुछ अन्य लोगों की मदद से उन्हें जबरन कार से बाहर निकाला जाता है और फिर लात-घूंसों से हमला किया जाता है, जब तक कि आपातकालीन टीम मौके पर नहीं पहुंच जाती.

चश्मदीद ने घटना को लेकर क्या बताया?

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी 19 वर्षीय फोंगफोन ने रेस्क्यू वर्कर्स को बताया कि उसने वॉकिंग स्ट्रीट के पास जसूजा को एक ट्रांसजेंडर महिला से बहस करते देखा था. बहस बढ़ने पर उस महिला ने अपने दोस्तों को बुला लिया, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई. सावांग बोरिबून धम्मस्थान फाउंडेशन को सुबह करीब 5:30 बजे घटना की सूचना मिली. रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि जसूजा के चेहरे और सिर के पीछे गंभीर चोटें हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद पट्टामाकोम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया.

लोगों ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सैकड़ों कमेंट्स आने लगे. किसी ने लिखा, “पैसे दिए बिना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत था.” वहीं दूसरे ने कहा, “जो हुआ सही हुआ.” कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि यह किसी का पति और पिता भी हो सकता है, जबकि कुछ ने भारतीयों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. पटाया पुलिस ने We Love Pattaya फेसबुक पेज को जानकारी दी है कि जसूजा के पूरी तरह ठीक होने के बाद उनसे औपचारिक शिकायत दर्ज करने को कहा जाएगा. इसके बाद थाई कानून के तहत मामले की विस्तृत जांच की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. लो ग्रेड कंटेंट के कारण वीडियो को भी इस खबर के साथ संलिग्न नहीं किया गया है.