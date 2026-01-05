Advertisement
trendingNow13064424
Hindi Newsजरा हटकेथाईलैंड घूमने गए भारतीय टूरिस्ट को सेक्स वर्कर्स ने बीच सड़क पर क्यों पीटा? Video ने खोली पूरी पोल

थाईलैंड घूमने गए भारतीय टूरिस्ट को सेक्स वर्कर्स ने बीच सड़क पर क्यों पीटा? Video ने खोली पूरी पोल

Indian Tourist Beaten: थाईलैंड के पटाया में एक भारतीय टूरिस्ट के साथ हिंसक झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पैसे न देने पर ट्रांसजेंडर महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी, पुलिस जांच की तैयारी में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थाईलैंड घूमने गए भारतीय टूरिस्ट को सेक्स वर्कर्स ने बीच सड़क पर क्यों पीटा? Video ने खोली पूरी पोल

Thailand Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने थाईलैंड के पटाया शहर से सामने आई एक हिंसक घटना को उजागर किया है, जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट को पब्लिक प्लेस पर पीटा जाता दिख रहा है. यह घटना 27 दिसंबर की तड़के की बताई जा रही है, जब कथित तौर पर पैसे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना कैमरे में कैद कर ली.

कौन है भारतीय टूरिस्ट?

Thaiger की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भारतीय नागरिक की पहचान 52 वर्षीय राज जसूजा के रूप में हुई है. आरोप है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स से कथित सेवाएं लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. वायरल वीडियो में तीन ट्रांसजेंडर महिलाएं राज जसूजा को घेरती नजर आती हैं. जब वह अपनी कार से निकलने की कोशिश करते हैं, तो एक महिला कार का दरवाजा रोक लेती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

इसके बाद आसपास मौजूद एक पुरुष और कुछ अन्य लोगों की मदद से उन्हें जबरन कार से बाहर निकाला जाता है और फिर लात-घूंसों से हमला किया जाता है, जब तक कि आपातकालीन टीम मौके पर नहीं पहुंच जाती.

चश्मदीद ने घटना को लेकर क्या बताया?

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी 19 वर्षीय फोंगफोन ने रेस्क्यू वर्कर्स को बताया कि उसने वॉकिंग स्ट्रीट के पास जसूजा को एक ट्रांसजेंडर महिला से बहस करते देखा था. बहस बढ़ने पर उस महिला ने अपने दोस्तों को बुला लिया, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई. सावांग बोरिबून धम्मस्थान फाउंडेशन को सुबह करीब 5:30 बजे घटना की सूचना मिली. रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि जसूजा के चेहरे और सिर के पीछे गंभीर चोटें हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद पट्टामाकोम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

लोगों ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सैकड़ों कमेंट्स आने लगे. किसी ने लिखा, “पैसे दिए बिना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत था.” वहीं दूसरे ने कहा, “जो हुआ सही हुआ.” कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि यह किसी का पति और पिता भी हो सकता है, जबकि कुछ ने भारतीयों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए. पटाया पुलिस ने We Love Pattaya फेसबुक पेज को जानकारी दी है कि जसूजा के पूरी तरह ठीक होने के बाद उनसे औपचारिक शिकायत दर्ज करने को कहा जाएगा. इसके बाद थाई कानून के तहत मामले की विस्तृत जांच की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. लो ग्रेड कंटेंट के कारण वीडियो को भी इस खबर के साथ संलिग्न नहीं किया गया है.

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viralThailandtransgender

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज