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Hindi Newsजरा हटकेविदेश ट्रिप के 1 साल बाद आया ₹1.5 लाख का चालान! भारतीय टूरिस्ट के उड़े होश; वजह जान पकड़ लेंगे सिर!

विदेश ट्रिप के 1 साल बाद आया ₹1.5 लाख का चालान! भारतीय टूरिस्ट के उड़े होश; वजह जान पकड़ लेंगे सिर!

Switzerland Traffic Fine Viral Story: विदेश यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. स्विट्जरलैंड घूमने गई एक भारतीय महिला को अपनी यात्रा के लगभग एक साल बाद 1.5 लाख रुपये का ट्रैफिक चालान मिला है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:01 PM IST
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Switzerland Traffic Fine Viral Story: विदेश यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर लोग खूबसूरत जगहों, यादगार तस्वीरों और नए अनुभवों को लेकर उत्साहित रहते हैं. लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी लंबे समय बाद बड़ी परेशानी बनकर सामने आ सकती है. ऐसा ही कुछ एक भारतीय महिला के साथ हुआ, जिसकी स्विट्जरलैंड यात्रा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. महिला ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि स्विट्जरलैंड में छुट्टियां बिताने के लगभग एक साल बाद उसे ट्रैफिक नियम तोड़ने का नोटिस मिला है. इस नोटिस में करीब 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया था. चालान की रकम देखकर महिला ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि विदेश जाने से पहले वहां के ट्रैफिक नियम जान लेना जरूरी है.

एक साल बाद आया चालान, महिला रह गई हैरान

महिला ने अपनी पोस्ट में बताया कि उसे हाल ही में डाक के जरिए यह नोटिस मिला. उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लंबे समय बाद चालान कैसे भेजा गया? उसने लोगों से पूछा कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है और क्या इस जुर्माने को कम कराने या इसके खिलाफ अपील करने का कोई तरीका मौजूद है. महिला ने लिखा कि वह नियमों का सम्मान करती है और जुर्माना भरने के लिए तैयार है, लेकिन नोटिस इतनी देर से मिलने की वजह से वह लेट फीस या अतिरिक्त शुल्क को चुनौती देना चाहती है. इसी सवाल के साथ उसने सोशल मीडिया यूजर्स से सलाह मांगी है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट

जैसे ही महिला ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की, कुछ ही समय में वह पोस्ट वायरल हो गई. लाखों लोगों ने इसे देखा और अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई लोगों ने कहा कि यूरोपीय देशों में ट्रैफिक नियम बेहद सख्त होते हैं और वहां नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है. कुछ यूजर्स ने बताया कि किराये की कार लेने वाले यात्रियों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए. कई बार कैमरे से दर्ज ट्रैफिक उल्लंघन की जानकारी बाद में कार रेंटल कंपनी को मिलती है और फिर कंपनी संबंधित व्यक्ति तक चालान पहुंचाती है. इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं.

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लोगों ने दी अलग-अलग सलाह

महिला की पोस्ट पर लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि उसने जर्मनी यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ा था और कुछ समय बाद उसे भी जुर्माना भरना पड़ा था. हालांकि, उसकी रकम काफी कम थी. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि स्विट्जरलैंड में ट्रैफिक फाइन दुनिया के सबसे सख्त जुर्मानों में गिने जाते हैं. ऐसे मामलों में जुर्माना नजरअंदाज करने से स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि समय के साथ ब्याज और अतिरिक्त शुल्क भी जुड़ सकते हैं. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर नोटिस में अपील का विकल्प दिया गया है, तो महिला देर से सूचना मिलने के मुद्दे पर अपनी बात रख सकती है. हालांकि, अधिकांश यूजर्स का मानना था कि मूल जुर्माने से बचना मुश्किल हो सकता है.

क्यों इतने सख्त हैं स्विट्जरलैंड के ट्रैफिक नियम?

स्विट्जरलैंड उन देशों में शामिल है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े नियम लागू हैं. वहां स्पीड लिमिट, पार्किंग नियम और सड़क सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाता है. कई जगहों पर हाई-टेक कैमरे लगे होते हैं, जो मामूली नियम तोड़ने की घटना को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. ऐसे में अगर कोई पर्यटक किराये की कार चला रहा हो और नियम तोड़ दे, तो उसका रिकॉर्ड बाद में संबंधित एजेंसियों तक पहुंच जाता है. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर चालान जारी किया जाता है. यही वजह है कि कई बार विदेशी पर्यटकों को अपनी यात्रा खत्म होने के महीनों बाद भी जुर्माने का नोटिस मिल सकता है.

विदेश यात्रा करने वालों के लिए सबक

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई ट्रैवल एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है. उनका कहना है कि विदेश में कोई भी गाड़ी चलाने से पहले वहां के ट्रैफिक नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. साथ ही किराये की कार लेते समय वहां के नियम और शर्तों को भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई लोग छुट्टियों के दौरान अनजाने में छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन कुछ देशों में इन्हीं गलतियों की कीमत हजारों या लाखों रुपये तक हो सकती है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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