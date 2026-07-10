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अजरबैजान के म्यूजियम में भारतीय पर्यटकों ने किया गायत्री मंत्र का जाप, वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस

अजरबैजान की राजधानी बाकू के ऐतिहासिक अतेशगाह म्यूजियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ भारतीय पर्यटक म्यूजियम के अंदर ऊंची आवाज में गायत्री मंत्र का जाप करते दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इस जगह पर तेज आवाज में बोलना भी मना है. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर भारतीय पर्यटकों के व्यवहार को लेकर बहस शुरू हो गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:52 PM IST
अजरबैजान के म्यूजियम में भारतीय पर्यटकों ने किया गायत्री मंत्र का जाप, वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस
Image Credit: Image credit: instagram/@blushing.debasmita

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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