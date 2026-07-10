/अजरबैजान के म्यूजियम में भारतीय पर्यटकों ने किया गायत्री मंत्र का जाप, वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस

विदेश घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की पहचान भी मजबूत हुई है. लेकिन कई बार कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आती हैं, जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर पूरे देश के पर्यटकों के व्यवहार पर सवाल उठने लगते हैं. इस बार चर्चा अजरबैजान के एक ऐतिहासिक म्यूजियम से जुड़े वीडियो को लेकर हो रही है.
वायरल वीडियो के अनुसार, यह घटना बाकू स्थित अतेशगाह म्यूजियम की बताई जा रही है. वीडियो में भारतीय पर्यटकों का एक समूह म्यूजियम के अंदर खड़ा होकर गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप करता नजर आता है. उनकी आवाज पूरे परिसर में गूंजती सुनाई देती है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक अन्य भारतीय पर्यटक ने दावा किया कि इस संरक्षित म्यूजियम में ऊंची आवाज में बोलना या शोर करना नियमों के खिलाफ माना जाता है. उन्होंने वीडियो पर लिखा कि विदेश घूमने जाने वाले लोगों को स्थानीय नियमों और वहां की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए.
वीडियो में यह भी सुनाई देता है कि मंत्र समाप्त होने के बाद समूह में मौजूद एक व्यक्ति कहता है, 'एक बार और.' इसके बाद सभी दोबारा मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं. इस दौरान वहां मौजूद कई विदेशी पर्यटक रुककर उन्हें देखते दिखाई देते हैं. कुछ लोग चुपचाप पूरा घटनाक्रम देखते रहते हैं.
वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि स्थिति उनके लिए काफी असहज हो गई थी. उनके अनुसार, टूर गाइड ने माहौल को देखते हुए उस हिस्से से समूह को आगे ले जाना बेहतर समझा. उन्होंने यह भी कहा कि गाइड ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, 'क्या ये लोग आपके ही देश के हैं?' रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स का कहना था कि उस सवाल ने उन्हें काफी असहज कर दिया. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी. कई लोगों ने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान हर पर्यटक की जिम्मेदारी होती है कि वह वहां के कानून, संस्कृति और नियमों का सम्मान करे. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी घटनाओं के बाद लोग सोचते हैं कि भारतीय पर्यटकों के लिए कई देशों में नियम सख्त क्यों होते जा रहे हैं? दूसरे यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ सिविक सेंस का मामला नहीं, बल्कि सामान्य समझ की बात भी है.
कई लोगों ने कहा कि किसी भी धार्मिक मंत्र का जाप करना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह का अपना माहौल और नियम होता है. अगर किसी संग्रहालय, चर्च, मस्जिद, मंदिर या स्मारक में शांति बनाए रखने का नियम है, तो उसका पालन सभी को करना चाहिए. कुछ लोगों ने लिखा कि आस्था निजी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय नियमों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है.
यह पहली बार नहीं है, जब भारतीय पर्यटकों के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई हो. पिछले कुछ महीनों में वियतनाम, थाईलैंड और जापान से भी ऐसे वीडियो सामने आए थे, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय पर्यटकों के व्यवहार को लेकर बहस छिड़ी थी. हर बार इंटरनेट पर यही सवाल उठता है कि विदेश यात्रा के दौरान पर्यटकों को अपने देश की छवि का भी ध्यान रखना चाहिए.
अतेशगाह फायर टेम्पल अजरबैजान की ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है. यह जगह अपनी अनोखी वास्तुकला और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है. हर साल हजारों विदेशी पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं. ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर आमतौर पर शांति बनाए रखने, तेज आवाज से बचने और स्मारक को नुकसान न पहुंचाने जैसे नियम लागू रहते हैं.
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसमें किए गए सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित पर्यटकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हुई या नहीं. हालांकि वीडियो ने एक बार फिर यह चर्चा जरूर शुरू कर दी है कि विदेश यात्रा के दौरान सिर्फ घूमना ही काफी नहीं होता, बल्कि वहां के नियमों और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी होता है.
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