अरे बाप रे! यहां तो झरने के नीचे से गुजर रही भारतीय रेल, नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए

कैप्शन भी शानदार लिखा

दरअसल, हाल ही में रेल मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में कैप्शन भी शानदार लिखा गया है. इसमें लिखा गया है कि कोंकण क्षेत्र में उक्षी, रत्नागिरी के पास रणपत जलप्रपात से गुजरती ट्रेन का मनमोहक दृश्य देखिए, यह बहुत ही उत्साही नजारा है. इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दिया गया है.

शानदार झरना तेजी से बह रहा

इस वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन पुल के ऊपर से गुजर रही है. और पुल के उस पार शानदार झरना तेजी से बह रहा है. उस झरने की आवाज इतनी शानदार है कि उसे सुनने के बाद आपके कानों को सुकून मिल जाएगा. खास बात यह है कि उस झरने के बिल्कुल नीचे से होकर ट्रेन गुजर रही है.

यह वीडियो जैसे ही पोस्ट किया गया, वायरल हो गया है. लोग इसे फटाफट शेयर करने लगे और कमेंट करने लगे. कई यूजर्स ने मांग कर डाली कि ऐसे वीडियो रोज शेयर किया जाए और उनके बारे में बताया जाए कि यह कहां का है. ताकि कभी मौका मिले तो हम लोग भी इस दृश्य के साक्षी बन पाएं.

Ecstatic!

Mesmerising view of train traversing through Ranpat waterfall near Ukshi, Ratnagiri in Konkan Region. pic.twitter.com/E2KLpm24J7

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 17, 2023