Hindi Newsजरा हटके

ट्रेन में सीट नहीं मिली तो शख्स ने वॉशरूम को बनाया बेडरूम, टॉयलेट पर बैठकर किया सफर, देखें वीडियो

त्योहारों के सीजन में ट्रेनों की भीड़ के बीच एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह ट्रेन के वॉशरूम को बेडरूम बनाकर आराम से लेटा दिख रहा है. वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ चुके हैं और लोगों ने सफाई व रेलवे व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:19 AM IST
Viral video: त्योहारों के सीजन में ट्रेनों की भीड़ आम बात है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने सबको चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रेन के वॉशरूम को ही अपना बेडरूम बना लिया है. वीडियो में वह व्यक्ति बड़ी आराम से वॉशरूम के अंदर बिछावन बिछाकर लेटा हुआ नजर आ रहा है. उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो यह कोई होटल का कमरा हो. हर कोई यही सोच रहा है कि कोई व्यक्ति ट्रेन के वॉशरूम में आखिर कैसे सफर कर सकता है.

वॉशरूम को बना लिया बेडरूम

वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि व्यक्ति अपने सामान के साथ वॉशरूम में लेटा हुआ है. उसने अंदर बिछावन लगाकर उसे खिड़की से टिका रखा है. बाहर से वीडियो बना रहे शख्स को देखकर वह मुस्कुरा देता है, जैसे उसे इसकी आदत हो. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर mr.vishal_sharma नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पोस्ट करने वाले विशाल शर्मा कहते हैं, “भाई ने तो वॉशरूम को बेडरूम बना दिया!” जब उन्होंने मजाक में पूछा कि ये पूरा घर का सामान है क्या, तो अंदर बैठा व्यक्ति मुस्कुराते हुए जवाब देता है, “हां.” हालांकि यह वीडियो कब और किस ट्रेन का है, यह जानकारी नहीं मिल सकी है.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को अब तक छह लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों को यह मजेदार लगा तो कुछ ने इसे “इंडियन जुगाड़” कहकर हंसते हुए शेयर किया. वहीं कई यूजर्स ने सफाई को लेकर चिंता जताई और कहा कि सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह इस्तेमाल करना गलत है. एक यूजर ने लिखा, “भाई ने सच में वॉशरूम को बेडरूम बना दिया, ये तो कमाल कर दिया.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रेलवे की सफाई और व्यवस्था पर उठे सवाल

इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर रेलवे की व्यवस्था को लेकर बहस भी शुरू हो गई है. कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेन में अक्सर सीट न मिलने की वजह से यात्री मजबूरी में ऐसा करते हैं. वहीं कुछ का मानना है कि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा और स्वच्छता दोनों के लिए खतरनाक हैं. कई लोगों ने भारतीय रेलवे से अपील की है कि ऐसे मामलों पर ध्यान दे और सख्त कदम उठाए. कुल मिलाकर, इस वीडियो ने लोगों को हंसाया भी है और सोचने पर भी मजबूर किया है कि आखिर यात्रा का ये हाल क्यों है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

