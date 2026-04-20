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Hindi Newsजरा हटकेतू इंडियन है... थाईलैंड के रेस्टोरेंट में भारतीय यात्री से नफरत क्यों? सरेआम किया नस्लीय कमेंट

तू इंडियन है... थाईलैंड के रेस्टोरेंट में भारतीय यात्री से नफरत क्यों? सरेआम किया नस्लीय कमेंट

थाईलैंड में एक भारतीय यात्री को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा. बिल के मामूली विवाद के बाद एक महिला ने भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स किए. यात्री ने टूरिस्ट पुलिस को बुलाकर मामला शांत कराया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:55 AM IST
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तू इंडियन है... थाईलैंड के रेस्टोरेंट में भारतीय यात्री से नफरत क्यों? सरेआम किया नस्लीय कमेंट

Indian Traveller Racism: थाईलैंड को भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है. लेकिन हाल ही में एक भारतीय यात्री के साथ हुई घटना ने यहां की मेहमाननवाजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय शख्स को अपनी राष्ट्रीयता की वजह से नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा. मामूली बिल विवाद ने कैसे नफरत का रूप ले लिया, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

कैसे शुरू हुआ विवाद

इंस्टाग्राम यूजर @semicolonsandsuitcases ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि विवाद एक ब्रेकफास्ट बिल को लेकर शुरू हुआ था. बिल में कुछ कंफ्यूजन थी जिसके लिए रेस्टोरेंट स्टाफ ने अनुवाद में मदद के लिए एक महिला को बुलाया. जैसे ही उस महिला को पता चला कि यात्री भारत से है, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया. उसने न केवल चिल्लाना शुरू किया बल्कि भारतीयों को लेकर अपमानजनक बातें भी कहीं.

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राष्ट्रीयता जानते ही बदली भाषा

यात्री ने बताया कि जैसे ही उसने कहा कि वह इंडिया से है, महिला ने उन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए. महिला का दावा था कि भारतीय लोग पैसे देना नहीं चाहते और हमेशा मोलभाव करते हैं. यात्री के मुताबिक, यह सिर्फ बिल का मामला नहीं था बल्कि उनके भारतीय होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा था. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यात्री को मदद के लिए थाईलैंड की 'टूरिस्ट पुलिस' को फोन करना पड़ा.

पुलिस ने संभाला मामला

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में यात्री ने बताया कि उसने स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से बचाया और शांति से पुलिस का इंतजार किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को समझा और विवाद सुलझाया. बाद में रेस्टोरेंट के मैनेजर ने भी अपनी गलती मानी और यात्री से माफी मांगी. यात्री ने साफ कहा कि यह पैसे की बात नहीं थी बल्कि गरिमा और सम्मान की बात थी.

 

 

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सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कई भारतीयों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि थाईलैंड में भारतीयों के प्रति एक खास तरह का 'स्टीरियोटाइप' बन गया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि पुराने पर्यटकों के खराब व्यवहार की सजा अब हर भारतीय को भुगतनी पड़ रही है. वहीं कई लोगों ने यात्री का समर्थन किया और कहा कि किसी भी आधार पर पूरी राष्ट्रीयता को गलत ठहराना अपराध है.

कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इस यात्री ने कहा कि उसने भेदभाव पहले भी देखा है, लेकिन इसे कहीं भी सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे कहीं भी नस्लवाद या भेदभाव होते देखें, तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं. उनके मुताबिक दुनिया घूमने का मकसद संस्कृतियों को जोड़ना है, न कि नफरत फैलाना.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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