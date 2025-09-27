ब्रिटेन में भारतीय उबर ड्राइवर ने विदेशी को दिया डिनर का ऑफर, फिर महिला ने दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो हो गया वायरल

Uber Driver Video: ब्रिटेन में एक भारतीय उबर ड्राइवर और विदेशी महिला की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. भारतीय हमेशा अपनी मेहमाननवाजी और दरियादिली के लिए जाने जाते हैं. ऐसा ही नजारा इस वीडियो में देखने को मिला, जब कैब ड्राइवर ने सफर कर रही महिला को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित कर दिया. महिला को यह ऑफर सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन उसका जवाब इतना प्यारा था कि इंटरनेट पर यह क्लिप छा गई. अब लोग इस मजेदार बातचीत को खूब पसंद कर रहे हैं.

ड्राइवर का डिनर ऑफर और महिला का जवाब

वीडियो में दिखाया गया है कि भारतीय कैब ड्राइवर महिला को अपने घर डिनर पर बुलाता है. महिला पहले तो हंसती है और फिर मजाक में कहती है, "मुझे अपने बेटे से मिलवा देना." इस पर ड्राइवर भी सहजता से जवाब देता है, "कोई बात नहीं." दोनों के बीच यह हल्की-फुल्की बातचीत देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान ले आई. महिला को ड्राइवर का अंदाज और उसकी दरियादिली काफी अच्छी लगी, जिस पर उसने कहा, "हे भगवान, तुम बहुत अच्छे हो."

नोटपैड पर डिश लिखने की रिक्वेस्ट

डिनर ऑफर के बाद ड्राइवर ने महिला को एक नोटपैड भी दिया और कहा कि वह अपनी पसंदीदा डिश उसमें लिख दे ताकि वह अपनी पत्नी को बता सके. यह अंदाज देखकर महिला और ज्यादा इंप्रेस हो गई. करीब 19 सेकंड के इस वीडियो के अंत में महिला उसकी सादगी और गर्मजोशी से प्रभावित होकर तारीफ करने लगती है. यूजर्स भी इस वीडियो को देखकर भारतीय ड्राइवर की दरियादिली की जमकर सराहना कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @imjustbesti नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया है. अब तक इसे ढाई लाख से ज्यादा व्यूज और साढ़े तीन हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एशियाई आतिथ्य बेमिसाल है." वहीं, एक और ने मजाक करते हुए लिखा, "पति सबको खाना खिलाने के लिए कह देते हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो लोकल करी हाउस वाली नहीं हैं." कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिन बना रहा है.