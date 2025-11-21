क्या किस्मत है? किराने की दुकान से खरीदी 20 रुपये की चॉकलेट, बदले में फ्री में मिला 50,000 का PS5 गेम

Chocolate Bar PlayStation 5: ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और दुनियाभर में प्लेस्टेशन 5 (PS5) के डिजिटल और डिस्क एडिशन की कीमतें कम हो गई हैं. कई लोग तो बचपन का सपना पूरा करने के लिए इसे खरीद रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय यूज़र की किस्मत ऐसी चमकी कि वह खबरों में छा गए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक वायरल पोस्ट में, इस लकी यूजर ने बताया कि उन्होंने महज ₹20 की मंच चॉकलेट खरीदकर एक PS5 Slim जीत लिया है.

कैसे जीता ₹55,000 का गेमिंग कंसोल?

यूज़र ने r/ps5india सबरेडिट पर लिखा, "मैं अपने दोस्त के साथ एक सुपरमार्केट में था. मुझे पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मंच खाने की बहुत इच्छा हुई. उसने मुझे ₹20 वाली मंच खरीदकर दी. मैंने देखा कि उस पर प्लेस्टेशन जीतने का ऑफर चल रहा था. बस यूं ही वेबसाइट पर गया और यूनिक कोड डालकर भूल गया."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

जब आया PS5 जीतने का मैसेज

तीन दिन बाद यूजर को मैसेज आया कि उन्होंने PS5 Slim जीत लिया है. पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह कोई मजाक या स्कैम है. यूजर ने आगे बताया, "मुझे विश्वास नहीं हुआ और लगा कि यह कोई धोखाधड़ी है. फिर जब डिलीवरी ID आई, तब मैं खुशी से झूम उठा." उन्होंने यह भी जोड़ा, "मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और हमेशा प्लेस्टेशन पर खेलने का सपना देखता था. यह सब 2 महीने पहले हुआ था."

पहले बेचना चाहते थे, पर अब क्या फैसला लिया?

इतनी बड़ी लॉटरी जीतने के बावजूद यूजर ने शुरू में इसे बेचने का मन बनाया था, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी और गेम्स भी बहुत महंगे थे. लेकिन अब उन्होंने इसे अपने पास रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, "मैंने इसे रखने का फैसला किया और कुछ साइड गिग्स (छोटे-मोटे काम) करके मैं ब्लैक फ्राइडे सेल में PS Plus (PlayStation Plus) सब्सक्रिप्शन खरीदने और अपने सपनों को पूरा करने की सोच रहा हूं."

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

क्यों कहा जा रहा है 'भगवान का पसंदीदा बच्चा'?

इस पोस्ट पर 9,200 से ज़्यादा लोगों ने लाइक्स किए और सैंकड़ों कमेंट्स आए, जहाँ लोग यूज़र की किस्मत पर हैरान थे. एक यूजर ने लिखा, "भगवान का पसंदीदा बच्चा बनकर कैसा महसूस हो रहा है?" वहीं, दूसरे ने कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे ऑफर सिर्फ ग्राहकों को खींचने के लिए होते हैं और असल ज़िंदगी में कभी नहीं होते. इसे देखकर झटका लगा!" एक और यूजर ने लिखा, "तुम मेरा बचपन का सपना जी रहे हो. इसे खरीदना भी अच्छा है, लेकिन जीतना इसके लिए बहुत किस्मत चाहिए, भाई. अब गेमिंग का मजा लो."