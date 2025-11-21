Advertisement
trendingNow13012915
Hindi Newsजरा हटके

क्या किस्मत है? किराने की दुकान से खरीदी 20 रुपये की चॉकलेट, बदले में फ्री में मिला 50,000 का PS5 गेम

Indian User Wins PlayStation 5: भारत में एक यूर ने महज ₹20 की मंच चॉकलेट खरीदकर 55,000 रुपये का PS5 Slim जीत लिया. जानिए कैसे एक चॉकलेट ने इस मिडिल क्लास गेमर का सपना पूरा कर दिया और साथ ही ब्लैक फ्राइडे सेल में PS5 पर मिल रहे बड़े डिस्काउंट के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या किस्मत है? किराने की दुकान से खरीदी 20 रुपये की चॉकलेट, बदले में फ्री में मिला 50,000 का PS5 गेम

Chocolate Bar PlayStation 5: ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और दुनियाभर में प्लेस्टेशन 5 (PS5) के डिजिटल और डिस्क एडिशन की कीमतें कम हो गई हैं. कई लोग तो बचपन का सपना पूरा करने के लिए इसे खरीद रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय यूज़र की किस्मत ऐसी चमकी कि वह खबरों में छा गए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक वायरल पोस्ट में, इस लकी यूजर ने बताया कि उन्होंने महज ₹20 की मंच चॉकलेट खरीदकर एक PS5 Slim जीत लिया है.

कैसे जीता ₹55,000 का गेमिंग कंसोल?

यूज़र ने r/ps5india सबरेडिट पर लिखा, "मैं अपने दोस्त के साथ एक सुपरमार्केट में था. मुझे पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए मंच खाने की बहुत इच्छा हुई. उसने मुझे ₹20 वाली मंच खरीदकर दी. मैंने देखा कि उस पर प्लेस्टेशन जीतने का ऑफर चल रहा था. बस यूं ही वेबसाइट पर गया और यूनिक कोड डालकर भूल गया."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

जब आया PS5 जीतने का मैसेज

तीन दिन बाद यूजर को मैसेज आया कि उन्होंने PS5 Slim जीत लिया है. पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह कोई मजाक या स्कैम है. यूजर ने आगे बताया, "मुझे विश्वास नहीं हुआ और लगा कि यह कोई धोखाधड़ी है. फिर जब डिलीवरी ID आई, तब मैं खुशी से झूम उठा." उन्होंने यह भी जोड़ा, "मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और हमेशा प्लेस्टेशन पर खेलने का सपना देखता था. यह सब 2 महीने पहले हुआ था."

पहले बेचना चाहते थे, पर अब क्या फैसला लिया?

इतनी बड़ी लॉटरी जीतने के बावजूद यूजर ने शुरू में इसे बेचने का मन बनाया था, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी और गेम्स भी बहुत महंगे थे. लेकिन अब उन्होंने इसे अपने पास रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, "मैंने इसे रखने का फैसला किया और कुछ साइड गिग्स (छोटे-मोटे काम) करके मैं ब्लैक फ्राइडे सेल में PS Plus (PlayStation Plus) सब्सक्रिप्शन खरीदने और अपने सपनों को पूरा करने की सोच रहा हूं."

 

The playstation i got from buying a munch.
byu/KUKKUz inps5india

 

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

क्यों कहा जा रहा है 'भगवान का पसंदीदा बच्चा'?

इस पोस्ट पर 9,200 से ज़्यादा लोगों ने लाइक्स किए और सैंकड़ों कमेंट्स आए, जहाँ लोग यूज़र की किस्मत पर हैरान थे. एक यूजर ने लिखा, "भगवान का पसंदीदा बच्चा बनकर कैसा महसूस हो रहा है?" वहीं, दूसरे ने कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे ऑफर सिर्फ ग्राहकों को खींचने के लिए होते हैं और असल ज़िंदगी में कभी नहीं होते. इसे देखकर झटका लगा!" एक और यूजर ने लिखा, "तुम मेरा बचपन का सपना जी रहे हो. इसे खरीदना भी अच्छा है, लेकिन जीतना इसके लिए बहुत किस्मत चाहिए, भाई. अब गेमिंग का मजा लो."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

PlayStation 5

Trending news

भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज, कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज, कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया