न्यूयॉर्क और लंदन भी इनके आगे फेल! भारत के वो गांव जहां मिलती हैं स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं; जानें इन 'सुपर गांवों' की कहानी

Advanced Indian Villages 2026: आम तौर पर गांव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कच्ची सड़कें और सीमित सुविधाएं आती हैं. लेकिन अब गांवों की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है. देश के कई गांव ऐसे हैं, जहां सुविधाएं इतनी बेहतर हो चुकी हैं कि वे बड़े-बड़े स्मार्ट शहरों को भी टक्कर दे रहे हैं. यहां इंटरनेट से लेकर स्मार्ट खेती और डिजिटल सेवाओं तक, सब कुछ गांव की जिंदगी को नई दिशा दे रहा है.
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Advanced Indian Villages 2026: जब हम 'गांव' शब्द सुनते हैं, तो कच्ची सड़कें और बिजली की किल्लत याद आती है. लेकिन भारत के पुंसरी (गुजरात), मोढेरा (गुजरात) और हिवरे बाजार (महाराष्ट्र) जैसे गांवों ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. यहां स्मार्ट सिटी की तरह आपको हर वह सुविधा मिलेगी, जो आपको बड़े-बड़े शहरों में भी नहीं मिल सकती है. भारत के इन गांवों को देखने के लिए विदेश से डेलिगेट्स आते हैं. ये गांव आज के समय में टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के बड़े-बड़े शहरों से भी दो कदम आगे निकल चुके हैं. आइए जानते हैं भारत के उन चुनिंदा गांवों के बारे में, जहां की सुविधाएं देखकर आप शहर छोड़कर गांव बसने का मन बना लेंगे.
अब गांव सिर्फ खेती और पारंपरिक जीवन तक सीमित नहीं रह गए हैं. कई जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं आम हो चुकी हैं. कुछ गांवों में तो स्कूलों में स्मार्ट क्लास चल रही हैं और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. इससे शिक्षा का स्तर तेजी से बदल रहा है और गांव के बच्चे भी शहरों के बराबर आ रहे हैं.
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इन गांवों में खेती के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां अब किसान मोबाइल ऐप और नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेती कर रहे हैं. मौसम की जानकारी, मिट्टी की जांच और फसल की देखभाल अब सब कुछ डिजिटल तरीके से किया जा रहा है. इससे उत्पादन बढ़ा है और किसानों की आमदनी भी बेहतर हुई है.
गुजरात का यह गांव साबरकांठा जिले में आता है. यह किसी भी मेट्रो शहर से कम नहीं है. यहां के सरकारी स्कूलों में AC क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और बायोमेट्रिक अटेंडेंस है. कनेक्टिविटी के लिए पूरे गांव में फ्री हाई स्पीड Wi Fi की सुविधा मिल जाती है. गांव के चप्पे-चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हैं और हर घर में लाउडस्पीकर सिस्टम है, जिससे पंचायत सीधे लोगों से संवाद करती है. यहां मिनी बस सेवा और शुद्ध RO पीने के पानी की सप्लाई हर घर में है.
गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढेरा गांव ऊर्जा के मामले में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है. यह भारत का पहला गांव है, जो 24x7 सौर ऊर्जा से चलता है. यह भारत का पहला Net Zero Energy वाले गांवों की सूची में पहले स्थान पर आता है. यहां के ग्रामीण बिजली का बिल नहीं भरते, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसे कमाते हैं. इस गांव में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन तक मौजूद हैं.
महाराष्ट्र का एक गांव इस बदलाव का बड़ा उदाहरण बन चुका है. यहां इंटरनेट, सेंसर और नई तकनीक का इस्तेमाल करके गांव को पूरी तरह स्मार्ट बनाया गया है. यहां खेती से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक, हर काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है. गांव में CCTV, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो आमतौर पर शहरों में देखने को मिलती हैं. महाराष्ट्र के इस गांव को करोड़पतियों का गांव कहा जाता है. कभी सूखे की मार झेलने वाले इस गांव में आज 50 से अधिक परिवार करोड़पति हैं.
तमिलनाडु के कोयंबटूर का यह गांव आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है. यह देश की पहली पंचायत है, जिसने अपनी विंडमिल (पवन चक्की) लगाई है. यह गांव अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और बची हुई बिजली सरकार को बेचकर सालाना लाखों रुपये कमाता है.
इन गांवों की सफलता का राज 'सरकारी फंड' से ज्यादा 'सामुदायिक भागीदारी' है. इन गांवों में लघु उद्योगों और आधुनिक खेती के कारण पलायन (Migration) रुक गया है. शहरों के विपरीत, ये गांव प्रदूषण मुक्त हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं. इन गांवों में 100% शौचालय और भूमिगत जल निकासी (Underground Drainage) सिस्टम लगा हुआ है. इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये गांव किसी बड़े शहर से कम नहीं हैं.
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