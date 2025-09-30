न बाइक, न कार... ये शख्स 400KM मनाली से लद्दाख तक, एक पहिए से ही पहुंचा; Video नींद उड़ा देगा

Trending Photos
Manali to Ladakh Trip: भारतीय ट्रैवल व्लॉगर शक्ति सिंह शेखावत ने ऐसा कारनामा करने का फैसला किया है, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए. उन्होंने वीडियो में बताया कि वे 400 किलोमीटर लंबे मनाली से लेह के खतरनाक रूट को बाइक या जीप से नहीं, बल्कि वनव्हील इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल बोर्ड पर पूरा करेंगे. हिमालय की ऊंचाइयों से गुजरने वाला यह रूट एडवेंचर प्रेमियों का सपना होता है. यहां खड़ी चट्टानें, तेज बहती नदियां और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी यात्रियों को परखती है. कार और बाइक से यह सफर मुश्किल होता है, तो सोचिए एक पहिए वाले बोर्ड पर इसे करना कितना खतरनाक होगा.
यात्रा की शुरुआत कब होगी और इसमें क्या दिखेगा?
शेखावत ने कहा कि वे अपनी यात्रा को सीरीज के रूप में शूट करेंगे, जिसकी स्ट्रीमिंग 30 सितंबर से शुरू होगी. इसमें वे अपनी कामयाबी, नाकामी और रास्ते की असली चुनौतियों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे. उनका वादा है कि हर फ्रेम में रॉ और रोमांचक फुटेज देखने को मिलेगी. जैसे ही इस एडवेंचर का एलान हुआ, वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने हैरानी जताई, “ये मुमकिन भी कैसे है?”
फैंस ने क्या-क्या कहा?
एक फैन ने लिखा, “भाई ये हुआ ना असली एडवेंचर! आज तक किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं.” दूसरे ने कहा, “शक्ति भाई दिखा दो अपनी शक्ति. ऑल द बेस्ट.” वहीं किसी ने इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया और किसी ने लिखा, “इतना यूनिक काम कभी सुना ही नहीं, अब देखने का मजा आएगा.” यह सवाल हर किसी के मन में है. मनाली-लेह का रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रूट्स में गिना जाता है. अब देखना यह होगा कि शेखावत का यह एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्ड बनेगा या अधूरा सपना रह जाएगा.