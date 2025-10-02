Advertisement
इंडियन व्लॉगर ने 5000 KM का सफर करके किया 'इंडोनेशियाई गर्लफ्रेंड' को प्रपोज, लड़की ने क्यों कर दिया रिजेक्ट?

Indian Vlogger Travels: भारतीय व्लॉगर ने 5,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया जाकर अपनी ऑनलाइन दोस्त को शादी के लिए प्रपोज किया. लेकिन लड़की ने तुरंत उसे ठुकरा दिया. जानिए क्यों मिला यह ‘ना’ और नेटिजन्स ने कैसी प्रतिक्रिया दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:21 AM IST
इंडियन व्लॉगर ने 5000 KM का सफर करके किया 'इंडोनेशियाई गर्लफ्रेंड' को प्रपोज, लड़की ने क्यों कर दिया रिजेक्ट?

Indonesia Rejection: कहते हैं दिल की सुनने में साहस चाहिए, लेकिन दिल टूटने के बाद संभलने में और भी ज्यादा. यही कहानी है एक भारतीय व्लॉगर की, जिसने 5,000 किलोमीटर का सफर तय कर इंडोनेशिया जाकर अपनी ऑनलाइन दोस्त को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसे वहीं पर साफ-साफ ना सुनना पड़ा. इस व्लॉगर की एक इंडोनेशियाई महिला से सोशल मीडिया पर नियमित बातचीत होती थी. दोनों की बातें इतनी खास हो गईं कि व्लॉगर को यकीन हो गया कि उनकी दोस्ती अब रिश्ते में बदल सकती है. उसे लगा कि यह ऑनलाइन कनेक्शन सिर्फ चैट तक सीमित नहीं, बल्कि जिंदगीभर का साथ हो सकता है.

क्या सचमुच 5,000 किलोमीटर का सफर प्यार के लिए तय हुआ?

दोस्ती को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उसने बड़ा कदम उठाया. उसने टिकट बुक की और करीब 5,000 किलोमीटर का सफर तय कर इंडोनेशिया पहुंच गया. उसके मन में बस यही ख्वाब था कि यह मुलाकात उनकी कहानी की नई शुरुआत होगी.

प्रपोजल के वक्त अचानक क्या हुआ?

लंबे इंतजार के बाद जब दोनों मिले, तो महिला ने दोस्ताना अंदाज में उसका स्वागत किया. व्लॉगर को लगा यही सही वक्त है. उसने जेब से अंगूठी निकाली और सवाल किया – “Will you marry me?”. लड़की पहले तो हैरान रह गई, फिर तुरंत जवाब दिया, “No”.

लड़की ने आखिरकार मना क्यों कर दिया?

इस रिजेक्शन के पीछे कोई निजी नाराजगी नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक परंपराएं थीं. लड़की Baduy Tribe से जुड़ी बताई गई, जो इंडोनेशिया की एक जनजाति है. यहां विवाह के कड़े नियम हैं. ‘आउटर बडुय’ समुदाय बाहरी लोगों से थोड़ा खुला होता है, लेकिन अधिकतर महिलाएं अपने ही समाज में शादी करती हैं. यही वजह रही कि उसने व्लॉगर का प्रस्ताव ठुकरा दिया.

नेटिजन्स ने क्यों दी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं?

सोशल मीडिया पर इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरीं. कुछ लोगों ने व्लॉगर की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि प्यार जताने के लिए इतनी दूर जाना काबिले-तारीफ है. लेकिन कई यूजर्स ने इसे अव्यावहारिक करार दिया और चेतावनी दी कि ऑनलाइन दोस्ती को बिना समझे शादी में बदलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “बड़े-बड़े रोमांटिक कदम उठाना अच्छा लगता है, लेकिन असली रिश्ता समझ और तालमेल से बनता है.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

TAGS

indian vloggerIndonesia

;