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Hindi Newsजरा हटकेNew York में ढोल-नगाड़े का शोर! जब सबसे महंगी सड़क फिफ्थ एवेन्यू पर नाचे बाराती, तो देखते रह गए गोरे, वायरल हुआ वीडियो

New York में 'ढोल-नगाड़े' का शोर! जब सबसे महंगी सड़क 'फिफ्थ एवेन्यू' पर नाचे बाराती, तो देखते रह गए गोरे, वायरल हुआ वीडियो

Indian Wedding Baraat in New York: भारत में बारात की वजह से सड़क जाम होना आम बात है, लेकिन जब ऐसा न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू पर हो, जहां दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के शोरूम हैं, तो यह खबर बन जाती है. हाल ही में एक भारतीय मूल के जोड़े ने अपनी शादी को इतना यादगार बनाया कि न्यूयॉर्क की पुलिस को भी ट्रैफिक रोकना पड़ गया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:03 AM IST
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Image credit: instagram/@rishcreations24
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Indian Wedding Baraat in New York: शादियों के सीजन में आपने बारात से भारत की सड़कों पर जाम तो सुना ही होगा. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बारात की वजह से न्यूयॉर्क में जाम लग गया हो. अगर नहीं, तो अब देख लीजिए. इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें एक भारतीय जोड़े की भव्य बारात ने मिडटाउन मैनहट्टन के इस व्यस्त इलाके को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह 'ब्लॉक' कर दिया. न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू जैसे पॉश इलाके में जब ढोल की थाप गूंजी, तो विदेशी भी अपनी खिड़कियों से झांकने को मजबूर हो गए. बारात का ऐसा जलवा दिखा कि न्यूयॉर्क पुलिस को ट्रैफिक रोकना पड़ गया.

न्यूयॉर्क का फिफ्थ एवेन्यू, जो अपने लग्जरी स्टोर्स और भारी ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, वहां भारतीय परंपराओं का ऐसा रंग चढ़ा कि स्थानीय लोग भी दंग रह गए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जब आप देखेंगे, तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि यह वीडियो न्यूयॉर्क के पॉश इलाके का है या दिल्ली, मुंबई जैसे किसी शहर का. अब भारतीय जोड़े की शादी में निकली बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर 'ग्लोबल' हिट हो चुका है.

जब सड़कों पर उतर आई पूरी बारात

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़क फिफ्थ एवेन्यू कुछ समय के लिए पूरी तरह बारात में बदल गई. सैकड़ों लोग पारंपरिक भारतीय कपड़ों में सजे-धजे नजर आए और ढोल-नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचते दिखे. यह नजारा इतना खास था कि वहां से गुजरने वाले लोग भी रुककर इसे देखने लगे. एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि किसी भारतीय शहर की शादी चल रही हो. इस बारात की सबसे खास बात यह रही कि दूल्हा-दुल्हन सिर्फ खड़े होकर एंट्री नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद गाना गा रहे थे और परफॉर्म भी कर रहे थे. आमतौर पर बारात में डीजे या बैंड होता है, लेकिन यहां दोनों ने लाइव सिंगिंग के साथ अपनी एंट्री को और भी यादगार बना दिया. इससे पूरी बारात एक तरह का लाइव म्यूजिकल शो बन गई.

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कुछ देर के लिए थम गया ट्रैफिक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भव्य बारात के चलते फिफ्थ एवेन्यू का एक हिस्सा कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद हो गया. जहां आमतौर पर गाड़ियों की लंबी कतार रहती है, वहां उस दिन सिर्फ डांस, म्यूजिक और खुशियों का माहौल नजर आया. न्यूयॉर्क जैसे शहर में मुख्य सड़क पर बारात निकालना आसान नहीं है. इसके लिए स्थानीय प्रशासन से विशेष अनुमति ली गई थी. न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) के अधिकारी बारात के साथ चल रहे थे, जिससे सुरक्षा बनी रहे और बारात सुचारू रूप से आगे बढ़ सके.

अमेरिकियों के लिए 'अजूबा'

सड़क किनारे खड़े अमेरिकी और पर्यटक इस नजारे को देखकर हैरान थे. कई लोग अपनी बालकनी से वीडियो बना रहे थे, तो कई राहगीर बारातियों के साथ थिरकते नजर आए. विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया पर इसे कल्चरल एक्सप्लोजन (सांस्कृतिक विस्फोट) कहा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि 'भारतीय शादी का मजा ही अलग होता है', तो कुछ ने कहा कि 'जहां भारतीय हैं, वहां रंग और रौनक खुद आ जाती है.' हालांकि, इस वीडियो को जहां ज्यादातर लोगों ने पसंद किया, वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए. उनका कहना था कि इतनी व्यस्त सड़क को इस तरह रोकना सही नहीं है. लेकिन कई लोगों ने जवाब में कहा कि अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, तो यह सिर्फ एक सांस्कृतिक जश्न है.

भारतीय संस्कृति का ग्लोबल असर

यह पहली बार नहीं है जब विदेश में भारतीय शादी ने सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन इस बार फिफ्थ एवेन्यू जैसे पॉश इलाके में बारात निकलना खास बन गया. यह घटना दिखाती है कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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