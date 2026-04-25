अमीरों के चोंचले! पैरों में पहिए और हाथ में ट्रे... शादी में लड़कियों से कराया ऐसा काम, Video देख उड़ी मेहमानों की नींद

Indian Wedding Viral Video: भारतीय शादियां अपनी भव्यता और परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं लेकिन आजकल शादियों में परंपरा से ज्यादा 'दिखावे' का बोलबाला हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोग अब ऐसी-ऐसी चीजें कर रहे हैं जो चर्चा के साथ-साथ विवाद भी पैदा कर रही हैं. हाल ही में एक शादी का वीडियो सामने आया है जहां वेट्रेस आम तरीके से चलकर नहीं बल्कि 'होवरबोर्ड' पर चलते हुए मेहमानों को सर्विस दे रही हैं. इस अजीबोगरीब नजारे ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है.

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परंपरा पर भारी पड़ता दिखावा

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आजकल की शादियों में सब कुछ 'इंस्टाग्राम फ्रेंडली' बनाने की कोशिश की जाती है. इसी चक्कर में वेडिंग प्लानर अब पुराने रीति-रिवाजों को छोड़कर महंगे और अजीबोगरीब हथकंडे अपना रहे हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक कैटरिंग की जगह महिलाओं को होवरबोर्ड पर खड़ा कर दिया गया है. ये महिलाएं चमकीले मिनी आउटफिट और स्नीकर्स पहनकर पूरे वेन्यू में इधर-उधर घूम रही हैं ताकि मेहमानों को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर सकें.

Ameero ki shaadi me kuch bhi chalta rahta hai pic.twitter.com/rtSDO08FGt — Byomkesh (@byomkesbakshy) April 23, 2026

होवरबोर्ड पर बैलेंस का खेल

क्लिप में साफ नजर आ रहा है कि कई महिलाएं हाथों में भारी ट्रे और ड्रिंक्स लेकर होवरबोर्ड पर खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं. एक जगह एक वेट्रेस सोफे पर बैठे मेहमानों के पास होवरबोर्ड से पहुंचती है, फिर डिवाइस से नीचे उतरकर उन्हें ड्रिंक्स देती है. हालांकि वहां मौजूद मेहमान इस नजारे को देखकर ज्यादा हैरान नहीं दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने आग लगा दी है. एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "अमीर लोगों की शादियों में कुछ भी होता है."

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इस वीडियो को अब तक 1 लाख 34 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. ज्यादातर लोग इस तरह के प्रयोग को फिजूलखर्ची और 'घटिया' बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह बहुत ही भद्दा व्यवहार है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी." वहीं एक अन्य व्यक्ति ने उन लड़कियों के प्रति सहानुभूति जताई जिन्हें इस काम के लिए मजबूर किया गया. लोगों का मानना है कि शादी अब एक पवित्र बंधन के बजाय सिर्फ एक बिजनेस और शो-ऑफ बनकर रह गई है.