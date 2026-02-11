बीड़ी-सिगरेट से हुआ बारातियों का स्वागत, स्टार्टर्स में सर्व हुआ गुटखा! महिला ने हैरानी से बनाया VIDEO

Shadi Ka Video: अक्सर भारतीय शादियां धूमधाम से मनाई जाती हैं. लोग सालों से शादी का इंतजार करते हैं. महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं. आस-पड़ोस के लोग भी इस खुशी में कई दिन से शामिल हो जाते हैं. पूरे मोहल्ले में अलग ही माहौल होता है. मेहमानों के स्वागत का पूरा इंतजाम किया जाता है. खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बारातियों को ठहरने के लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं. यहां तक की बड़े-बुजुर्गों के लिए हुक्का-पानी का भी इंतजाम किया जाता है. उत्तर भारत और खासतौर से यूपी-हरियाणा में ये काफी सामान्य माना जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेहमानों के लिए बीड़ी, सिगरेट और गुटखा का इंतजाम है. ऐसे में ये एक महिला के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने ये पहली बार देखा था. इस दौरान महिला ने वेटर ट्रे में बीड़ी-गुटखा लिए खड़े लड़के का वीडियो बनाया और इस बात पर बड़ी हैरानी जताई. हालांकि वीडियो देखकर यूजर्स ने इसे काफी 'नॉर्मल' बताया. चलिए जानते हैं महिला ने क्या कहा और वायरल वीडियो में क्या दिखा?

कैसे सर्व हो रही थी बीड़ी सिगरेट?

शादियों में परंपराओं और जश्न का खासा महत्व होता है. सजावट से लेकर खाने-पीने तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है. परिवार हर चीज और हर पल को खास बनाने की पूरी कोशिश करता है. पिछले कुछ सालों से शादी में अनोखे और नए ट्रेंड भी देखने को मिल रहे हैं. जैसे अब फूलों की जगह लोग एयर प्यूरीफायर लगवाना ज्यादा सही समझ रहे हैं. इसके अलावा दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को खास बनाने के लिए जेसीबी मशीन का यूज किया जा रहा है. इस लिस्ट में एक अजीब ट्रेंड जुड़ता दिख रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी में जहां सभी मेहमान खाना खा रहे हैं. वहीं एक लड़का वेटर ट्रे में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा लेकर खड़ा है और ऐसे में लोग अपने हिसाब से अपने पसंद की चीज ले रहे हैं. इस दौरान वीडियो बना रही लड़की कहती है, "मैं हाल ही में एक शादी में आई थी और मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या परोसा जा रहा है. मुझे नहीं पता ये सामान्य है या नहीं."

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ca_vanshika_curates नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर ढाई हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "गांव में हुक्का बीड़ी आज भी सर्व की जाती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आपको हरियाणा जाना चाहिए बहन. वहां हुक्का सिगरेट मिलती है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.