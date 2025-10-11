स्किन कलर बना करियर का दुश्मन; भारतीय महिला CEO ने किया बड़ा दावा, बोली-मुझे रंगभेद के कारण हटाया गया

Advertisement
Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:32 AM IST
Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला उद्यमी ने खुलासा किया कि उसे उसकी खुद की कंपनी से CEO पद से हटाया गया क्योंकि वह “ब्राउन महिला” थी. उसने बताया कि कंपनी के बोर्ड ने उसे बदलकर एक सफेद पुरुष को CEO नियुक्त किया. उनका दावा है कि उनकी पहचान, लिंग और त्वचा का रंग निवेशकों को प्रभावित कर सकता था. इस वीडियो ने कॉर्पोरेट दुनिया में विविधता, प्रतिनिधित्व और रंगभेद पर बहस छेड़ दी है. लोग इस साहसिक खुलासे को सराह रहे हैं और इसे लैंगिक और नस्लीय भेदभाव का उदाहरण बता रहे हैं.

CEO पद से हटाए जाने का दावा

महिला उद्यमी ने बताया कि जुलाई 2024 में बोर्ड ने उसे CEO पद से हटाकर सफेद पुरुष को नियुक्त किया, जबकि वह कंपनी की सह-संस्थापक और 10 साल तक CEO रही थीं. उनका कहना था कि यह केवल पद का बदलाव नहीं, बल्कि संकेत था कि किस तरह के निवेशक भविष्य में कंपनी में पैसा लगाएंगे. उन्होंने एक निवेशक के सवाल का जिक्र किया, जिसमें पूछा गया कि क्या उनके त्वचा का रंग या लिंग कंपनी के फंड जुटाने में बाधा बन रहा है. यह खुलासा सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान और गुस्से में डाल रहा है.

बोर्ड में विवाद और असमान वेतन का आरोप

बोर्ड ने पहले तय किया था कि पुरानी महिला CEO और नए पुरुष CEO दोनों मिलकर कंपनी चलाएंगे, यानी वे सह-CEO होंगे. लेकिन यह योजना ज्यादा दिन नहीं चली. कुछ बोर्ड सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि दोनों को बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता. महिला उद्यमी के मुताबिक, नए CEO ने उन्हें फोन करके साफ कहा कि एक “ब्राउन महिला” होने के नाते वह सफेद पुरुष जितना वेतन नहीं पा सकतीं. आखिरकार, असमानता और मतभेदों के चलते बोर्ड ने सिर्फ नए CEO को ही नियुक्त कर दिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vidya (@hellovidya)

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया और समर्थन

महिला उद्यमी की ईमानदारी और साहस ने ऑनलाइन दर्शकों का दिल छू लिया. कई उपयोगकर्ताओं ने उनके बयान की सराहना की और इसे कॉर्पोरेट दुनिया में मौन रहने वाले रंगभेद और लैंगिक भेदभाव पर प्रकाश डालने वाला कदम बताया. एक यूजर ने लिखा, “कभी नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म पर इतनी ईमानदारी देखूंगा, बहुत पसंद आया.” यह मामला कंपनियों में विविधता और समान अवसरों पर बहस को और तेज कर रहा है.

