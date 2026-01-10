परांठा भारी पड़ा या किचन? यूके में महिला ने बनाया परांठा, तो 20 मिनट बाद सायरन बजाती पहुंच गई फायर ब्रिगेड

Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया सच में बड़ी अजीब है. कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि देखने वाले बस हंसते रह जाते हैं. यूके में रहने वाली एक भारतीय महिला अध्वान कपूर ने घर में परांठा बनाने की कोशिश की इसके बाद जो होता उसे देखकर हर कोई दंग रह गया. जैसे ही उन्होंने रोटी सेंकनी शुरू की, उनके घर का फायर अलार्म बज उठा. अध्वान वीडियो में हैरान और थोड़ा घबरा गईं, क्योंकि खाना बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, फिर भी अलार्म लगातार बज रहा था. यह घटना रात के 11:30 बजे हुई, जब बाहर का तापमान लगभग शून्य के करीब था.

फायर ब्रिगेड पहुंची 20 मिनट बाद

अध्वान ने वीडियो कैप्शन में लिखा कि यह उनके यूके में रहने के दौरान सबसे शर्मनाक पल था. अलार्म लगभग 20 मिनट तक बजता रहा और आखिरकार फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा. दमकलकर्मी घर पहुंचे और अलार्म बंद कराया. अध्वान ने मजाकिया लहजे में कहा कि खाना बनाने का मज़ा थोड़ा महंगा पड़ गया. उन्होंने यह भी माना कि उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि इतनी जल्दी इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाना पड़ा. वीडियो में अध्वान की प्रतिक्रिया और तनाव साफ दिख रहा है, जिसने दर्शकों को वीडियो देखने पर मजबूर कर दिया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पोस्ट होते ही लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. कई लोगों ने बताया कि ब्रिटेन में स्मोक अलार्म बहुत सेंसिटिव होते हैं और भारतीय खाने की रेसिपी के दौरान अक्सर फायर अलार्म बज जाता है. कुछ ने सुझाव दिया कि सेंसर को ढककर या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करके इसे रोका जा सकता है. कई यूजर्स ने अपनी समान अनुभव साझा किए और कहा कि यह वीडियो प्रवासी जीवन की छोटी, मजेदार और चुनौतीपूर्ण झलक दिखाता है. वीडियो की वायरलिटी और कमेंट सेक्शन ने इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बना दिया.